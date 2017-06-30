تقویت گردشگری پزشکی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت گزارش داد که یاریو لوین وزیر گردشگری اسرائیل پیشنهاد داده که طرحی برای تقویت گردشگری پزشکی بین تل آویو و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تدوین شود.

این روزنامه با اشاره به بحران کشورهای عربی در منطقه اعلام کرده که روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان گرم تر شده و وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی در سفر اخیرش به لهستان اعلام کرده که با مسئولان کاخ سفید گفتگو کرده تا نقش واسطه بین تل آویو و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در زمینه گسترش توریسم پزشکی را بازی کنند.

لوین تأکید کرده که هنوز به مرحله سرازیر شدن گردشگرها از کشورهای عربی به اسرائیل نشده ایم اما می توان از آگاهی ما در زمینه مسائل پزشکی و توان مالی کشورهای عربی برای تقویت گردشگری پزشکی بهره برد.

این در حالی است که پیشتر گزارش هایی مبنی بر سفر شماری از اعضای خاندان های سلطنتی کشورهای عربی به سرزمین های اشغالی برای درمان منتشر شده بود، در همین راستا پیشتر گزارش شده بود که چند سال پیش یک خانم از خاندان سلطنتی امارات در بیمارستان رمبام در حیفا درمان شده بود.

دعوت آشکار اسرائیلی ها برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی به ویژه عربستان در حالی مطرح می شود که چندی پیش مجتهد فعال و افشاگر توییتری از دستور محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع این کشور برای راه انداختن موجی رسانه ایی در فضای مجازی برای عادی سازی روابط با اسرائیل خبر داده بود.