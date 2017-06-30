ریاض: کاسه صبر ما لبریز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه عربستان در صفحه خود در توییتر بیانیه ایی را منتشر کرده که علاوه بر متهم کردن قطر به حمایت از افراط گرایی و تروریسم اعلام کرده که انزوا و محاصره قطر حامل یک پیام بود که کاسه صبر ما لبریز شده و این کشور نمی تواند سیاست های فعلی خود را ادامه بدهد.

عربستان در این بیانیه اعلام کرد: با حمایت های قطر از تروریسم و افراط گرایی که امنیت ما و امنیت منطقه را به خطر می اندازد مخالف هستیم.

ریاض همچنین قطر را به بدعهدی متهم کرده و گفته دوحه به هیچکدام از تعهدات خود برای توقف حمایت مالی از تروریسم و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر عمل نکرده و همه تلاش ها با این کشور به بن بست رسیده است که آخرین مورد آن در سال های 2013 و 2014 رخ داد.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بعد از قطع روابط خود با قطر فهرستی از مطالبات خود را در 13 بند به قطر ارائه داده اند که با مخالفت این کشور مواجه شده است، عربستان، امارات، مصر و بحرین اعلام کرده بودند اگر در مهلت 10 روزه دوحه تمام شروط کشورهای عربی را بپذیرد این کشورها حاضر خواهند شد تا محاصره قطر را به پایان رسانده و روابط با دوحه را از سر بگیرند.