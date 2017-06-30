مخالفت صریح ایالات آمریکا با ارائه اطلاعات شخصی رأی دهندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمار زیادی از ایالات آمریکا روز جمعه از ارائه نام، آدرس و سایر اطلاعات شخصی رأی دهندگان به هیأتی که از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای تحقیق در خصوص تقلب در انتخابات ۲۰۱۶ تشکیل شده است، امتناع کردند.

این ایالتها در توضیح چرایی این اقدام خود می گویند که درخواستهای مطروحه از سوی هیأت انتصابی ترامپ غیرضروری و ناقض حریم خصوصی افراد است.

این درحالی است که ترامپ جمهوریخواه به کرات و بدون ارائه شواهد و ادله کافی مدعی شده است که میلیونها نفر از شهروندان آمریکایی به طور غیرقانونی به «هیلاری کلینتون» نامزد رقیب وی از حزب دموکرات رأی داده اند. از این رو، دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی در ماه مه این هیأت را به منظور تحقیق در خصوص هرگونه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تشکیل داد.

اما مقامات انتخاباتی در ایالت هایی همچون کنتیکت، مینه سوتا و اوکلاهما اعلام کردند که آنها تنها اطلاعات عمومی رأی دهندگان را ارائه خواهند کرد و نه اطلاعات محرمانه و حساس آنان را.

شایان ذکر است که کمیسیون مشورتی رئیس جمهور ترامپ در بخش تأیید سلامت انتخابات روز چهارشنبه با ارسال نامه ای خطاب به مقامات انتخاباتی در ۵۰ ایالت آمریکا، از آنها خواست تا اطلاعات رأی دهندگان از جمله نام، چهار رقم آخر شماره بیمه نامه های اجتماعی، آدرس، تاریخ تولد، گرایش سیاسی، محکومیتهای کیفری و سوابق رأی دهی آنان را ارائه نمایند.

این درخواست با واکنش تند مقامات ایالات ویرجینیا، کنتاکی، کالیفرنیا، نیویورک و ماساچوست روبرو شد. مقامات انتخاباتی ایالات مذکور اعلام کردند که تمام اطلاعات موردتقاضا را ارائه نمی کنند.

برخی ایالات آمریکا نیز می گویند که برخی اطلاعات همچون شماره بیمه نامه های اجتماعی در دسترس عمومی قرار ندارد.

برخی دیگر نیز نگرانیهایی در خصوص نقض حریم خصوصی افراد را مطرح کردند.