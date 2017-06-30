آلمان ۳ زیردریایی به رژیم صهیونیستی می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمان روز جمعه فروش سه فروند زیردریایی دیگر به رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. با این حال، برلین تاکید کرده است اگر اتهامات فساد در رسوایی زیر دریایی ها که به ماجرای ۳۰۰۰ معروف شده است به اثبات برسد این قرارداد خود به خود لغو خواهد شد.

ارزش این قرارداد یک ونیم میلیارد دلار است که بر اساس آن آلمان باید سه فروند زیردریایی نوع دلفین ساخت شرکت تیسن کروپ را به رژیم صهیونیستی تحویل دهد. این زیردریایی ها که دارای ظرفیت های هسته ای هستند قرار است جایگزین مدل های قدیمی زیردریایی های ارتش صهیونیست شوند.