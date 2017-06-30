  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۳:۵۰

آلمان ۳ زیردریایی به رژیم صهیونیستی می فروشد

آلمان ۳ زیردریایی به رژیم صهیونیستی می فروشد

آلمان طی قراردادی به ارزش یک و نیم میلیارد دلار باید سه فروند زیردریایی نوع دلفین ساخت شرکت تیسن کروپ را به رژیم صهیونیستی تحویل دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمان روز جمعه فروش سه فروند زیردریایی دیگر به رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. با این حال، برلین تاکید کرده است اگر اتهامات فساد در رسوایی زیر دریایی ها که به ماجرای ۳۰۰۰ معروف شده است به اثبات برسد این قرارداد خود به خود لغو خواهد شد. 

ارزش این قرارداد یک ونیم میلیارد دلار است که بر اساس آن آلمان باید سه فروند زیردریایی نوع دلفین ساخت شرکت تیسن کروپ را به رژیم صهیونیستی تحویل دهد. این زیردریایی ها که دارای ظرفیت های هسته ای هستند قرار است جایگزین مدل های قدیمی زیردریایی های ارتش صهیونیست شوند.

کد مطلب 4017672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها