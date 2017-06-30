  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۴:۰۶

سخنگوی کاخ سفید:

ترامپ تصمیم گیری در مورد جنگ را به ژنرالهای آمریکا می سپارد

ترامپ تصمیم گیری در مورد جنگ را به ژنرالهای آمریکا می سپارد

سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز جمعه تصریح کرد که رئیس جمهور آمریکا تصمیم گیری در مورد جنگ را حتی المقدور به ژنرالهای ارتش این کشور می سپارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه رسمی کاخ سفید، «سارا سندرز» معاون سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران به صراحت اعلام کرد که «دونالد ترامپ» تا حد امکان تصمیم گیری در مورد جنگ را به ژنرالهای ارتش این کشور می سپارد.

در این نشست مطبوعاتی، یک خبرنگار از سارا سندرز پرسید: «رئیس جمهور ترامپ اخیراً گفته است که وضعیت حاکم بر منطقه خاورمیانه به مراتب بدتر از ۱۶ سال پیش است. آیا رئیس جمهور نگران طولانی شدن جنگ در افغانستان است»؟

سارا سندرز در پاسخ به پرسش فوق مدعی شد که «دونالد ترامپ» نیز مانند سایرین همواره نگران وقوع جنگ است. وی تا حد امکان تصمیم گیری در مورد جنگ را به ژنرالهای ارتش که خود منصوب کرده است، می سپارد.

وی در ادامه افزود که «تیم امنیت ملی ترامپ تمام توان خود را برای محدود ساختن جنگ بکار می بندد، اما در عین حال از جان مردم آمریکا و بطور حتم از امنیت ملی این کشور حراست می کند».

کد مطلب 4017673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها