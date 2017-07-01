افتتاح سالن ورزشی چند منظوره شهر قدس در آینده ای نزدیک

خدابخش محمدزاده پودینه، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که شورای اسلامی شهرقدس توجه ویژه ای به افزایش سرانه های ورزشی مناطق محروم دارد، گفت: به منظور افزایش سرانه های ورزشی در محله «محمد آباد» ، «سی متری شورا» و همچنین افزایش امکانات مجموعه ورزشی استادیوم شهرداری، جنب موتوری، سالن ورزشی چند منظوره ای احداث شده که به زودی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به نقش حائز اهمیت زیرساخت ها، امکانات و رشد و باروری استعدادهای بالقوه ورزشی در این عرصه اظهار داشت: شهر قدس به عنوان یکی از مناطق غربی استان تهران از ظرفیت های متعدد و فراوانی در حوزه ورزشی برخوردار است.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد: با عنایت به پتانسیل و توانمندی های قدس در کسب مدال های قهرمانی در سطوح کلانِ کشوری و بین المللی، مجموعه شورای شهر این منطقه در دوره چهارم، توجه ویژه ای را نسبت به ارتقای زیرساخت های ورزشی داشته است.

پودینه اضافه کرد: مدیریت شهری در دوره چهارم، اتمام عملیات احداث پروژه سالن چند منظوره جنب سازمان خدمات موتوری را به عنوان اولویتی جدی در دستور کار قرار داد که خوشبختانه با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده و تزریق اعتبارات لازم از سوی مدیریت شهری در آینده نزدیک شاهد افتتاح پروژه خواهیم بود.

عضو شورای اسلامی شهرقدس گفت: این پروژه با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع شامل ورزش های سالنی، فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال، پایگاه ورزش صبحگاهی و سایر رشته های ورزشی مرتبط در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.