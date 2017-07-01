  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۸:۳۴

رئیس پلیس راه استان زنجان:

۲۱ درصد تصادفات در زنجان به علت واژگونی خودرو است

۲۱ درصد تصادفات در زنجان به علت واژگونی خودرو است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: واژگونی وسیله نقلیه طی سه ماهه سالجاری با ۲۱ درصد در رده نخست علل تصادف های جاده ای برون شهری منجر به فوت در استان زنجان بوده است.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک فقره واژگونی خودرو پژو ۲۰۶ در اتوبان زنجان به قزوین خبر داد و گفت: در این تصادف یک کودک سه ساله به علت نبستن کمر بند ایمنی به بیرون پرتاب شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو اعلام کردو گفت: متاسفانه  این کودک سه ساله کمر بند ایمنی نبسته بود.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: واژگونی وسیله نقلیه اصلی ترین عامل فوت در سوانح جاده ای استان زنجان است  و واژگونی وسیله نقلیه طی سه ماهه سالجاری  با ۲۱ درصددر رده های بالای علل تصادف های جاده ای برون شهری و روستایی منجر به فوت در استان زنجان بوده است.

شیر محمدی تاکید کرد:متاسفانه رانندگان به علت نبستن  کمر بند ایمنی و توانایی نداشتن کنترل وسیله باعث واژگونی خودرو می شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی سه ماهه سالجاری چندین مورد از تصادفات فوتی در جاده های استان زنجان به علت پرت شدن به بیرون از خودرو بوده است و سرنشیان به علت نبستن کمربند ایمنی به بیرون پرت می شوند و متاسفانه بیشتر فوت‌شدگان در واژگونی خودرو در جاده‌های استان زنجان طی هاین بازه کودکان بودند.

وی گفت: متاسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده است و رانندگان تنها به محض دیدن دوربین مدار بسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی می‌کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: براساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان هم از این کمربند استفاده کنند.

کد مطلب 4017681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها