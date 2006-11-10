"تقاطع" نقطه عطف کارنامه بازیگری من است

بیژن امکانیان درباره حضور در فیلم سینمایی "تقاطع" و همکاری با ابوالحسن داودی به خبرنگار مهر گفت: "ابتدا باید از ویژگی فیلمنامه "تقاطع" بگویم که یکی از علل اصلی حضور من در فیلم بود. کار یک اثر منسجم با شخصیت پردازی های درست بود و به شدت هم تصویری بود و فیلمنامه نویس یک دیدگاه کاملاً سینمایی داشت."

وی در ادامه افزود: "معمولاً وقتی نقشی را قبول می کنم که فیلمنامه درستی داشته باشد. اگر نقشی در یک فیلم محوری اما در فیلمنامه ضعیف باشد، نمی تواند موفق شود. اسدی "تقاطع" شخصیتی به شدت باورپذیر و جذاب و برای مخاطب قابل درک بود. او شخصیتی بود که مشابه آنها را زیاد می بینیم. آدم هایی که تلاش می کنند و به جایی نمی رسند. این مسئله هم بیش از آنکه حاصل ناتوانی آنها باشد، به شرایط اجتماعی برمی گردد. این تراژدی بسیاری از آدم های امروز جامعه ماست که درگیر مناسبات غلط شده اند."

امکانیان تاکید کرد: "روابط زندگی شخصی حمید اسدی متاثر از روابط اجتماعی اوست و به همین دلیل در زندگی خانوادگی هم دچار مشکل است. به نوعی این دو وجه روابط سخت در هم تنیده شده اند و تلاش اسدی برای باز کردن این کلاف سردرگم است. اسدی در مقطعی احساس می کند دیگر نمی تواند این راه را ادمه دهد. آدمی است که سال ها تحصیل کرده و اینک اسیر چنبره مناسبات غلط شده است. در چنین مناسباتی استعداد و شعور آدم ها و توانائی آنها مهم نیست و این مناسبات پشت پرده است که حرف اول و آخر را می زند."

وی در مورد بازی در "سربازهای جمعه" مسعود کیمیایی و ورود به مرحله جدید بازیگری گفت: "سال ها مترصد تغییر در روند بازیگری ام بودم. من به عنوان بازیگر یکسری آرمان دارم و از تئاتر به سینما آمده ام. سینمای دهه 60 به من اجازه حضور در نقش های متفاوت را نداد. آن سال ها در حقیقت حکم تجربه را برای من داشت و بسیار کمکم کرد. بازی در "سربازهای جمعه" بعد از شش سال دوری از سینما در یک نقش کوتاه و منفی بود و به نظر می رسد این انتخاب و در ادامه "تقاطع" مرحله ای جدید را در بازیگری برای من رقم زده است."