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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

آهن ربا یکی از اختلالات بینایی را درمان کرد

آهن ربا یکی از اختلالات بینایی را درمان کرد

تا به حال درمان قطعی برای اختلال موسوم به سوسو زدن چشم یا دید موجدار وجود نداشته است، اما با کاشت آهن ربا در چشمان انسان امیدها برای حل این مشکل افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اختلال سوسوزدن چشم معمولا نشانه ای از آغاز میگرن شدید است و تا به حال برای حل این مشکل از روش تجویز برخی انواع قرص و کپسول استفاده می شد، اما محققان دانشگاه های لندن و آکسفورد با همکاری یکدیگر برای حل مشکل یاد شده که از هر ۴۰۰ نفر در جهان یک نفر را درگیر کرده، راه جدیدی پیدا کرده اند.

افرادی که با مشکل سوسوزدن چشم مواجه هستند قادر به انجام فعالیت های روزمره نیستند، زیرا با بازکردن چشم تصور می کنند جهان به دور سرشان در حال چرخش است. اما کاشت آهن ربای دارای روکش تیتانیوم در کاسه چشم موجب می شود تا دید آنها به حالت عادی بازگردد.

در این فرایند از دو آهن ربا استفاده می شود که یکی در استخوانی در انتهای کاسه چشم قرار می گیرد و دیگری که کوچک تر است در درون یکی از عضلاتی که برای کنترل حرکات چشم مورد استفاده است، نصب می شود. در واقع استفاده از این روش یک مشکل عصبی که سیستم بینایی انسان را مختل می کند، برطرف می کند.

داروهایی که برای حل این مشکل تا به حال به کار گرفته می شدند، عمدتا دارای اثرات جانبی بودند؛ اما استفاده از این روش هیچ مشکلی برای مبتلایان به وجود نمی آورد.

کد مطلب 4017693

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