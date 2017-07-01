مهلت ثبت نام ترم تابستان مدرسه رباتیک دانشگاه امیرکبیر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سروش صادق نژاد افزود: این دوره آموزشی همه ساله بصورت ترمی و در طول سال در سطوح گوناگون برگزار میشود.
وی از تمدید زمان ثبت نام این دوره آموزشی خبر داد و گفت: با توجه به درخواست علاقه مندان برای حضور در دوره تابستان این مدرسه مهلت ثبت نام تا پایان روز ۱۴تیرماه ۹۶ تمدید شد و آغاز کلاسهای این دوره از ۱۷تیرماه برنامه ریزی شده است.
صادق نژاد با اشاره به جزئیات برگزاری این دوره آموزشی، خاطر نشان کرد: ما درصدد هستیم تا با بهره گیری از پتانسیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با درنظر گرفتن الگوی دانشگاه نسل سوم به دنبال تربیت نسلی باشیم که در آینده کارآفرین و محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان کشور باشند تا از این طریق با انتقال تجربه موفق چندین ساله دانشگاه در این حوزه به نقش آفرینی در کشور بپردازند.
رئیس اداره انجمنهای علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزاری این مدرسه را با همکاری فدارسیون جهانی رباتیک «فیرا» دانست و اظهار کرد: این مدرسه با شعار «رباتت را خودت بساز!» به دنبال ایجاد نگرشی جدید و نوین در آموزش رباتیک و هوش مصنوعی است تا با استفاده از مجربترین اساتید و به روزترین روشهای نوین آموزشی به دنبال انتقال انگیزه و شور و نشاط به نسل جوان کشور از سنین پایه باشد.
صادق نژاد با تاکید بر اینکه این دوره آموزشی برای دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار میشود، ادامه داد: از مهر ماه نیز دورههای آموزش رباتیک برای دانشجویان نیز برگزار خواهد شد.
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