مهلت ثبت نام ترم تابستان مدرسه رباتیک دانشگاه امیرکبیر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سروش صادق نژاد افزود: این دوره آموزشی همه ساله بصورت ترمی و در طول سال در سطوح گوناگون برگزار می‌شود.

وی از تمدید زمان ثبت نام این دوره آموزشی خبر داد و گفت: با توجه به درخواست علاقه مندان برای حضور در دوره تابستان این مدرسه مهلت ثبت نام تا پایان روز ۱۴تیرماه ۹۶ تمدید شد و آغاز کلاس‌های این دوره از ۱۷تیرماه برنامه ریزی شده است.

صادق نژاد با اشاره به جزئیات برگزاری این دوره آموزشی، خاطر نشان کرد: ما درصدد هستیم تا با بهره‏ گیری از پتانسیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با درنظر گرفتن الگوی دانشگاه نسل سوم به دنبال تربیت نسلی باشیم که در آینده‏ کارآفرین و محرک اصلی اقتصاد دانش ‏بنیان کشور باشند تا از این طریق با انتقال تجربه موفق چندین ساله دانشگاه در این حوزه به نقش‏ آفرینی در کشور بپردازند.

رئیس اداره انجمن‌های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزاری این مدرسه را با همکاری فدارسیون جهانی رباتیک «فیرا» دانست و اظهار کرد: این مدرسه با شعار «رباتت را خودت بساز!» به دنبال ایجاد نگرشی جدید و نوین در آموزش رباتیک و هوش مصنوعی است تا با استفاده از مجرب‏‌ترین اساتید و به روزترین روش‎‏های نوین آموزشی به دنبال انتقال انگیزه و شور و نشاط به نسل جوان کشور از سنین پایه باشد.

صادق نژاد با تاکید بر اینکه این دوره آموزشی برای دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود، ادامه داد: از مهر ماه نیز دوره‌های آموزش رباتیک برای دانشجویان نیز برگزار خواهد شد.