ادبيات ما قرباني برخي از مطامع زودگذر شده است





اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بيان اين مطلب افزود : به عقيده من جشنواره بين المللي شعر فجر نيز هم يقينا مورد استفاده و سوء استفاده غير ادبي قرارخواهد گرفت ، به خصوص اين جشنواره كه بعد از فاصله اي بسيارطولاني از شروع انقلاب ، در شرف برگزاري است و هميشه در سالهاي اول و دوم بهانه هايي وجود دارد كه به لحاظ سال اول ، نواقصي را خواهد داشت و در سالهاي آينده مشكل حل مي شود و برطرف شدن آن به سالهاي آينده موكول مي شود .

سيد ضياء الدين شفيعي ادامه داد : معمولا عمر ادبي يك دوره به برطرف شدن نواقص جشنواره ها كفايت نمي كند و هميشه اين نواقص وجود خواهد داشت ، معمولا ادبيات و هنر به خصوص در روزگار كنوني قرباني مطامع غير ادبي و غيرهنري است .

وي درخصوص بررسي كارنامه شعر انقلاب در چنين جشنواره اي ، گفت : من در امور اجرايي اين جشنواره مخالفتي ندارم و آنهايي كه امور اين جشنواره را برعهده دارند قاعدتا كار خود را انجام مي دهند و مسلما تصميم گيري هايي درمورد بررسي شعر و كارنامه انقلاب خواهند داشت .

اين شاعر ياد آور شد : من معتقدم كه اگر قرار بود چنين جشنواره اي برگزار شود ، با وجود گذشت 27 سال از انقلاب ، مي توانست يك سال ديگرهم به تاخير بيافتد ، اما در اين زمينه ابتدا با حدود 100 نفر از اهل نظر و اهل فكر در حوزه ادبيات مشورت شود كه آيا لازم است چنين جشنواره اي برگزار شود ؟ و يا اگر لازم است چه كارهايي بايد انجام داد ؟

سيد ضياء الدين شفيعي تصريح كرد : تاثيرگذاري درحوزه فرهنگ در درازمدت مشخص خواهد شد ، حوزه فرهنگ با سياست فرق دارد ، سياست معمولا تامين كننده نيازهاي آني و لحظه اي افراد است ، منتهي فرهنگ پاسخگوي نيازهاي عميق و دروني مخاطبان است و هنر نيز از اجزاي اصلي فرهنگ است و شعر و ادبيات نيز همين طور ، بديهي است اگر با شعر و ادبيات اين گونه برخورد شود .