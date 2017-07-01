خلیل حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، از رشد ۵ درصدی صادرات از طریق گمرکات استان کرمانشاه خبر داد و گفت : در۳ ماهه نخست سال جاری ۴۸۹ میلیون و ۱۶۳ هزارو ۱۵۲ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۳۵۹ هزارو ۹۱۰ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۵ درصد و از حیث وزنی نیز ۹ درصد رشد داشته است.

وی گفت: ۲۲۴ میلیون و ۶۳۱ هزارو ۸۵ دلار با وزن ۶۶۰ هزارو ۹۶۹ تن از کالاهای فوق درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است.

حیدری ادامه داد: سایر گمرکات نیز در این مدت ۲۶۴ میلیون و ۵۳۲ هزارو ۶۷ دلار کالا را با وزن ۶۹۸ هزارو ۹۴۱ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، ظروف ملامین، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیمان، کیسه پلاستیکی، شیرو خامه شیر، انواع سنگهای پولیش داده شده شکل داده شده، کولر آبی عنوان کرد و گفت: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.

وی بیان داشت: درسه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۲۳ کشور صادرات قطعی صورت گرفته است.