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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۵

رویارویی جدید آلمان با واشنگتن؛ از روسیه گاز می‌خریم نه آمریکا

رویارویی جدید آلمان با واشنگتن؛ از روسیه گاز می‌خریم نه آمریکا

وزیر خارجه آلمان اعلام کرد: کسی نمی تواند ما را مجبور کند تا از خرید گاز روسیه صرفنظر کنیم و به جای آن از آمریکا گاز بخریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آلمان اعلام کرده است با هر گونه طرح یا لایحه آمریکایی که هدف آن تحریم شرکت های اروپایی فعال در بخش انرژی روسیه است به شدت مخالفت خواهد کرد.

برلین به واشنگتن مشکوک است که می خواهد با این گونه اقدامات، شرکت های اروپایی را از سرمایه گذاری در بخش انرژی و گاز روسیه باز دارد و آنها را تشویق کند که از آمریکا گاز خریداری کنند.

«زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان در همین رابطه گفت: ما بر این باوریم که تصویب هر گونه قانونی در آمریکا که به موجب آن اروپایی ها مجبور باشند از خرید گاز از روسیه صرفنظر کنند و به جای آن با قیمت به مراتب بالاتر از آمریکا گاز خریداری کنند برای ما اصلا قابل قبول نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان در ادامه سخنان خود به تحریم های جدیدی که علیه روسیه در مجلس سنای آمریکا تصویب شده است اشاره کرد که بر اساس آن دولت آمریکا باید اولویت را به صادرات منابع انرژی خود بدهد تا این گونه بازار اشتغال زایی در خود آمریکا رونق گیرد و در همین راستا سیاست خارجی آمریکا نیز تقویت شود.

کد مطلب 4017750
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
      0 0
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      باید امریکا. تحریم بشه

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