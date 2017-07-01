به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، آلمان اعلام کرده است با هر گونه طرح یا لایحه آمریکایی که هدف آن تحریم شرکت های اروپایی فعال در بخش انرژی روسیه است به شدت مخالفت خواهد کرد.

برلین به واشنگتن مشکوک است که می خواهد با این گونه اقدامات، شرکت های اروپایی را از سرمایه گذاری در بخش انرژی و گاز روسیه باز دارد و آنها را تشویق کند که از آمریکا گاز خریداری کنند.

«زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان در همین رابطه گفت: ما بر این باوریم که تصویب هر گونه قانونی در آمریکا که به موجب آن اروپایی ها مجبور باشند از خرید گاز از روسیه صرفنظر کنند و به جای آن با قیمت به مراتب بالاتر از آمریکا گاز خریداری کنند برای ما اصلا قابل قبول نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان در ادامه سخنان خود به تحریم های جدیدی که علیه روسیه در مجلس سنای آمریکا تصویب شده است اشاره کرد که بر اساس آن دولت آمریکا باید اولویت را به صادرات منابع انرژی خود بدهد تا این گونه بازار اشتغال زایی در خود آمریکا رونق گیرد و در همین راستا سیاست خارجی آمریکا نیز تقویت شود.