به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در حالی در قرقیزستان برگزار می شود که تیم امارات بعد از بالاگرفتن مناقشات سیاسی بین قطر و کشورهای عربی، از رویارویی با تیم قطر در این مسابقات خودداری کرد.

اماراتی ها حتی با وجود حضور در سالن مسابقات اعلام کردند که به خاطر یک تماس تلفنی با تیم ملی قطر دیدار نخواهند کرد و سپس از سالن خارج شده اند.

این اقدام اماراتی ها سر و صدای زیادی در رسانه های قطر به پا کرده است. مسئولان فدراسیون قطر اعلام کرده اند که از امارات به کنفدراسیون آسیا شکایت می کنند و باید اشد مجازات را برای این اقدام «غیر ورزشی» امارات اعمال کنند.