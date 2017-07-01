جرم ۷۰ درصد زندانیان کاشمر مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی میدانی عصر جمعه در دیدار با ساکنان روستای محمدیه کاشمر اظهارکرد: ایجاد امنیت یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است که در کنار نیروهای انتظامی شهرستان، بسیجیان مستقر در روستاها نیز برای امنیت و آسایش مردم تلاش خوبی دارند.

وی با تاکید براینکه یکی از دغدغه های اصلی روستاییان سرقت محصولات کشاورزی است تصریح کرد: با توجه به گشت های شبانه روزی نیروی انتظامی درروستاها و با شناسایی سارقین توسط مردم و بسیجیان، شاهد کاهش خوبی در حوزه سرقت محصولات کشاورزی هستیم.

دادستان کاشمر افزود: با توجه به اینکه زمان برداشت محصولات کشاورزی است اگر توسط نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی مجرمی را در حین دزدی دستگیر کنند برای آن متهم زندان، شلاق و جریمه سنگین در نظر گرفته می شود.

میدانی تاکید کرد: درصورتی که در روستا دزدی سابقه دار دستگیر شود برای او حکم شلاق در ملا ءعام در روستا دیده شده است.

وی گفت: متاسفانه بیکاری یکی از بزرگترین معضلات مردم شده است که روستاها بهترین مکان برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال روستایی است.

دادستان کاشمر در ادامه با بیان اینکه در روستاها شاهد ازدواج دختران در سن پایین هستیم که این امر در افزایش طلاق ها بسیار تاثیر گذار است گفت: سال گذشته روزانه یک طلاق در شهرستان کاشمر به ثبت رسیده است که این عمل علاوه براینکه در شرع و دین ما خوب نیست، از نظر اجتماعی نیز مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

میدانی در پایان با اشاره به معضل اعتیاد و مواد مخدر در شهرستان کاشمر گفت: ۷۰ درصد زندانیان این شهرستان به دلیل مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شده اند.