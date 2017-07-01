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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۸

اماراتی‌ها به داد حریف پرسپولیس می‌رسند!

اماراتی‌ها به داد حریف پرسپولیس می‌رسند!

بعد از لغو قرارداد همکاری باشگاه الاهلی عربستان با اسپانسر قطری، یک شرکت اماراتی حامی مالی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آغاز تنش سیاسی بین کشورهای عربی با قطر، باشگاه الاهلی عربستان در اقدامی عجیب قرارداد همکاری با هواپیمایی قطر را که به عنوان اسپانسر لباس این باشگاه فعالیت می کرد، لغو کرد.

این تیم عربستانی در ادامه رایزنی های زیادی برای پیدا کردن یک اسپانسر جدید انجام داد و به نظر می رسد این مشکل الاهلی هم با مساعدت اماراتی‌ها برطرف شود.

در حال حاضر هواپیمایی امارات مذاکراتی با باشگاه الاهلی داشته و به توافقاتی هم دست یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، الاهلی عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. این دو تیم روزهای ۳۱ مرداد و ۲۱ شهریور به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 4017783

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