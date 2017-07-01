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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

کیفیت هوای یک منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای یک منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- کیفیت هوای یک منطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد با شاخص ۷۴ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: امروز کیفیت هوا در ایستگاه ساختمان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس ودر ایستگاه های ویلا و حرم مطهر در شرایط پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت افزوده شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی نیز از ایستگاه ساختمان با شاخص ۱۳۳  در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

کد مطلب 4017784

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