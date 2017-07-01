  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۰

مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

اعزام ۱۶ بازنشسته برتر کرمانشاهی به جشنواره ورزشی بازنشستگان کشور

اعزام ۱۶ بازنشسته برتر کرمانشاهی به جشنواره ورزشی بازنشستگان کشور

کرمانشاه- مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه، از اعزام ۱۶ نفر از برترین‌های جشنواره‌ ورزشی بازنشستگان استان به مرحله کشوری این جشنواره خبر داد.

جلیل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام بازنشستگان استان به مرحله کشوری جشنواره ورزشی بازنشستگان خبر داد و گفت: ۱۶ نفر از برترین‌های جشنواره ورزشی بازنشستگان استان به  همراه یک نفر سرپرست تیم به این مرحله از مسابقات فوق اعزام می‌شوند.

وی افزود: بازنشستگان استان فردا یکشنبه به تهران اعزام می‌شوند که از روز دوشنبه در این مسابقات شرکت کنند.

مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه تصریح کرد: این بازنشستگان در ۵ رشته تنیس روی میز، تیراندازی با تفنگ بادی، شطرنج، دارت و شنا در این رقابت‌ها حضور خواهند یافت.

وی زمان برگزاری این رقابت‌ها را ۱۲ تا ۱۴ تیر اعلام کرد و گفت: این مسابقات در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4017791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها