اعزام ۱۶ بازنشسته برتر کرمانشاهی به جشنواره ورزشی بازنشستگان کشور

جلیل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام بازنشستگان استان به مرحله کشوری جشنواره ورزشی بازنشستگان خبر داد و گفت: ۱۶ نفر از برترین‌های جشنواره ورزشی بازنشستگان استان به همراه یک نفر سرپرست تیم به این مرحله از مسابقات فوق اعزام می‌شوند.

وی افزود: بازنشستگان استان فردا یکشنبه به تهران اعزام می‌شوند که از روز دوشنبه در این مسابقات شرکت کنند.

مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه تصریح کرد: این بازنشستگان در ۵ رشته تنیس روی میز، تیراندازی با تفنگ بادی، شطرنج، دارت و شنا در این رقابت‌ها حضور خواهند یافت.

وی زمان برگزاری این رقابت‌ها را ۱۲ تا ۱۴ تیر اعلام کرد و گفت: این مسابقات در تهران برگزار خواهد شد.