دلایل عدم تحقق برنامه پنجم توسعه در مازندران بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوربخش پیش ازظهر شنبه در جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان، گفت: دبیرخانه شورا، با گردآوری موضوعی احکام و برنامه ششم برای استفاده و اجرا به تفکیک کارگروه‌ها و دستگاه‌ها در قالب پروژه‌های تملک، آن را در اختیار کارگروه‌ها و دستگاه‌ها قرار خواهد داد، ضمن اینکه هر کدام از دستگاه‌ها برحسب وظایف خود در پی جمع‌آوری این اطلاعات و استفاده از این ظرفیت‌ها هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران با بیان اینکه برنامه پنجم در طی ۹۰ تا ۹۴ در استان مازندران اجرایی شد، افزود: برنامه اجرایی آن به تفکیک شهرستان برای اولین بار، در سطح استان تهیه و عملکرد برنامه عملیاتی نیز به تفکیک شهرستان جمع‌آوری و نهایی شد.

نوربخش با اشاره به اینکه کلیاتی از برنامه عملیاتی پنجم در اسفند ۹۵ ارائه شد، افزود: مقرر شد برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بخش عملکرد مرور شود و دستگاه‌های اجرایی دلایل عدم عملکرد تحقق برنامه‌های خود را توضیح دهند.