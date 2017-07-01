آیا استقلال پیر شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، برخی منتقدان استقلال بعد از عقد قرارداد این تیم با پژمان منتظری و به خصوص مجتبی جباری، آبی پوشان را در مسیر دور شدن از جوانگرایی و رویکرد به جمع و جور کردن تیمی با معدل سنی بالا خطاب کردند.

این درحالی است که مقایسه آماری سن بازیکنانی که از جمع آبی پوشان جدا شدند با بازیکنانی که به این تیم پیوستند، نشان می‌دهد که نه تنها استقلال نسبت به فصل گذشته خودش پیرتر نشده، بلکه معدل سنی این تیم در مقایسه با فصل پیش نیم سال هم جوانتر شده است.

کاوه رضایی و میعاد یزدانی بازیکنانی هستند که به طور قطع از جمع آبی پوشان جدا شدند. هرایر مگویان و بهنام برزای نیز دو بازیکنی هستند که گرچه هنوز رسما از این تیم جدا نشده‌اند، اما به احتمال بسیار زیاد آنها هم جمع آبی ها را ترک خواهند کرد.

کاوه رضایی و میعاد یزدانی هر کدام با ۲۵ سال سن، بهنام برزای ۲۴ ساله و هرایر مگویان نیز با ۳۰ سال سن از جمع آبی‌پوشان جدا شدند. معدل سنی این بازیکنان که از جمع آبی‌پوشان جدا شدند ۲۶ سال است.

آبی‌ها پژمان منتظری و مجتبی جباری را با ۳۳ و ۳۴ سال سن، بیت سعید و شهباززاده را ۲۷ سال، روزبه چشمی با ۲۴ سال، فردین نجفی با ۱۹ و مهدی قائدی را با ۱۸ سال سن به خدمت گرفته‌اند که معدل سنی بازیکنان جذب شده در این تیم ۲۵/۸ سال است که عملا معدل سنی بازیکنان جذب شده در استقلال از معدل سنی بازیکنان جدا شده از این تیم پایین تر است.

اگر بازیکنانی نظیر خادم پور، حیدری، محمدی و هاشمی که هر یک با ۱۹ سال سن جذب این تیم شدند را هم به این بازیکنان اضافه کنیم، معدل سنی بازیکنان جذب شده در این فصل به ۲۳/۵ می‌رسد.

این مقایسه آماری نشان می‌دهد که تیم استقلال نسبت به فصل گذشته نه تنها پیر نشده، بلکه تا حدودی جوانتر هم شده است.