شماره دوم «بابِل»، فصلنامه علم و سیاست منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره زمستان فصل نامه بابل با موضوع دانشگاه و نهاد علم منتشر شد. این شماره حاوی سه فصل با تاکید بر چند متن محوری، به انتشار مقالاتی پیرامون آن پرداخته است.
سه متن برگزیده از شلینگ، هومبولت و هایدگر درباره معنی علم و نهاد دانشگاه فصل اول را شامل می شود. فصل دوم ترجمه اثری از فارابی با عنوان«در باب آنچه می بایست پیش از آموختن فلسفه بیاید» را در خود قرار داده و در فصل آخر به انتشار ترجمه قسمتی از رساله دکتری عیسی صدیق که شان بنیادگذاری نهاد علم در ایران را به دوش می کشد، دست زده است.
در پایان بابل با نامه ای خطاب به غلامعلی حداد عادلرئیس شورای تحول علوم انسانی پیرامون وضع و معنای اکنون نهاد علم خاتمه می یابد.
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