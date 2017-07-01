شماره دوم «بابِل»، فصلنامه علم و سیاست منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره زمستان فصل نامه بابل با موضوع دانشگاه و نهاد علم منتشر شد. این شماره حاوی سه فصل با تاکید بر چند متن محوری، به انتشار مقالاتی پیرامون آن پرداخته است.

سه متن برگزیده از شلینگ، هومبولت و هایدگر درباره معنی علم و نهاد دانشگاه فصل اول را شامل می­ شود. فصل دوم ترجمه اثری از فارابی با عنوان«در باب آنچه می ­بایست پیش از آموختن فلسفه بیاید» را در خود قرار داده و در فصل آخر به انتشار ترجمه قسمتی از رساله دکتری عیسی صدیق که شان بنیاد­گذاری نهاد علم در ایران را به دوش می­ کشد، دست زده است.

در پایان بابل با نامه ­ای خطاب به غلامعلی حداد عادلرئیس شورای تحول علوم انسانی پیرامون وضع و معنای اکنون نهاد علم خاتمه می­ یابد.

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