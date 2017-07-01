«گوترش» رهبران قبرس را به صلح دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل از طرفین درگیری در قبرس خواست تا از فرصت تاریخی مذاکره برای پایان دادن به خصومت ۴۰ ساله و برقراری صلح در کشور، استفاده کنند.

گفتنی است اختلاف میان قبرس یونانی نشین و ترک نشین یکی از طولانی ترین بحران های سیاسی جهان محسوب و در حال حاضر به مذاکرات سوئیس به عنوان بزرگترین شانس پیش رو نگاه می شود.

از سال ۱۹۷۴ میلادی به دنبال تلاش یونان برای برقراری اتحاد با قبرس، بخش شمالی این کشور شاهد تهاجم ترکیه و در نهایت استقرار ۳۵ هزار نیروی نظامی بود که دورنمای هرگونه اتحاد و آشتی میان ۲ بخش شمالی و جنوبی را تیره می کند.

تاکنون هرگونه مذاکرات صلح به دلیل خواست قبرس یونانی نشین برای خروج نیروهای ترکیه و در مقابل واهمه دولت آنکارا از بروز خشونت قومی در صورت عقب نشینی کامل، با شکست مواجه شده است.

پیشتر یک منبع آگاه از موافقت آنکارا با کاهش ۸۰ درصدی نیروهای نظامی خبر داده بود حال آنکه روز پنجشنبه «مولود چاوش اغلو» وزیر خارجه ترکیه این خبر را تکذیب کرد.

گفتنی است در مذاکرات جاری علاوه بر طرفین درگیری در قبرس، نمایندگان یونان، ترکیه، انگلستان و اتحادیه اروپا نیز حضور دارند.