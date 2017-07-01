اجرای طرح سنجش سلامت برای۱۸۰۰ نوآموز بدو ورودبه دبستان در اسدآباد

رحمان سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح‌ سنجش نوآموزان پایه‌ اول دبستان برای بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ نوآموز انجام می شود.

وی گفت: تمام خانواده هایی که فرزند ۶ سال تمام دارند در زمان مراجعه به مدارس برای ثبت نام در کلاس اول ابتدایی، برای سنجش سلامت به پایگاه سنجش معرفی می شوند.

سجادی افزود: اولیای نوآموزان بدو ورود به دبستان با مراجعه به مدارسی که فرزندشان را ثبت نام کرده اند معرفی نامه سنجش سلامت آنها را دریافت می کنند.

وی گفت: در پایگاه های سنجش سلامت، نوآموزان مورد ارزیابی بینایی، شنوایی، مراقبت سلامت و آمادگی تحصیلی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح سنجش نوآموزان به دنبال ارزیابی و مداخله درست و هدایت آموزشی صحیح هستیم، عنوان کرد: اطلاعات سنجش به ما محتواهایی را ارائه می‌کند که می‌توانیم از آن در آموزش خانواده‌ها استفاده کنیم.

سجادی با اشاره به اینکه اطلاعات ثبت شده در شناسنامه سلامت نوآموزان می‌تواند به مدارس کمک زیادی کند، گفت: در طرح سنجش سلامت، ارزیابی پزشکی جامعی را به لحاظ مقایسه سلامت جسمانی، روانی و آمادگی تحصیلی دانش‌آموزان انجام می‌دهیم.