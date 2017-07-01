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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان خبر داد:

اعزام ۱۹ تیم ورزشی مدارس قهرمان ناحیه یک همدان به مسابقات کشوری

اعزام ۱۹ تیم ورزشی مدارس قهرمان ناحیه یک همدان به مسابقات کشوری

همدان - مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان از اعزام کاروان ورزشی این ناحیه با حضور تیم های ورزشی مدارس قهرمان به مسابقات کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره‌ اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان، بهمن پارسا گفت: تیم های ورزشی مدارس قهرمان این ناحیه  با حضور دانش آموزان، مربی و سرپرست در قالب ۱۹ تیم در دو بخش پسران و دختران به استان های میزبان مسابقات اعزام خواهند شد.

پارسا ضمن آرزوی موفقیت و پیروزی به همراه صحت و سلامت برای تمام دانش آموزان، مربیان و سرپرستان بر اعزام تیم های ورزشی در این دوره از مسابقات به نحو شایسته تاکید نمودند.

وی گفت: کاروان ورزشی دانش آموزان استان همدان با نام سردار شهید حاج حسین همدانی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

کد مطلب 4017813

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