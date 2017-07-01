اعزام ۱۹ تیم ورزشی مدارس قهرمان ناحیه یک همدان به مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره‌ اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان، بهمن پارسا گفت: تیم های ورزشی مدارس قهرمان این ناحیه با حضور دانش آموزان، مربی و سرپرست در قالب ۱۹ تیم در دو بخش پسران و دختران به استان های میزبان مسابقات اعزام خواهند شد.

پارسا ضمن آرزوی موفقیت و پیروزی به همراه صحت و سلامت برای تمام دانش آموزان، مربیان و سرپرستان بر اعزام تیم های ورزشی در این دوره از مسابقات به نحو شایسته تاکید نمودند.

وی گفت: کاروان ورزشی دانش آموزان استان همدان با نام سردار شهید حاج حسین همدانی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.