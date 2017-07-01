سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد، یک‌میلیون و ۷۷۵ هزار وسیله نقلیه وارد خراسان شمالی و یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار خودرو از استان خارج‌شده است.

سبحانی با اشاره به تردد ۱۹میلیون و ۵۸۶ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های خراسان شمالی، تصریح کرد: در میزان خودروهای ورودی به استان، ۸ درصد رشد و در تعداد خودروهای خارج‌شده ۳.۶ درصد رشد داشته‌ایم.

وی اظهار کرد: در بهار سال جاری محور بجنورد به شیروان به‌عنوان پرترددترین محور خراسان شمالی و جاده سنخواست به جاجرم کم ترددترین محور استان بوده است.

وی بیان کرد: میزان تردد وسایل نقلیه در محورهای استان به‌وسیله ۳۸ دستگاه تردد شمار برخط ثبت می‌شود.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی ساعت اوج ترددها طی سه ماه نخست امسال را ساعت ۱۶ تا ۱۸ عنوان کرد.