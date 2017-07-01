جا ماندن ملی پوش بوکس از پرواز/ ماکوئی دیرتر به تایلند رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بوکس جوانان ایران در حالی روز چهارشنبه عازم تایلند محل برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا شد که یکی از بوکسورها به دلیل مشکل خروج از کشور از پرواز جا ماند. با تلاش مسئولان فدراسیون بوکس ماکویی با رفع مشکل خروج از کشور یک روز دیرتر خود را به تایلند رساند. وی اگرچه در مراسم وزن کشی اولیه حضور نداشت اما در جدول مسابقات قرار دارد و پس از یک دور استراحت رودرروی برنده دیدار قزاقستان و نپال قرار می گیرد.



تیم ایران با ۹ بوکسور در رقابت های قهرمانی آسیا جوان شرکت کرده است. بر اساس وزن کشی و سیدبندی این مسابقات برنامه رقابتهای دور نخست برای ملی پوشان کشورمان عبارت است از:

در ۵۲ کیلوگرم پیمان شاهپری در نخستین دیدار به مصاف هونگ از چین تایپه میرود. در وزن ۵۶ کیلوگرم اشکان رضایی در دور نخست با صالح از قطر دیدار می کند. در ۶۰ کیلوگرم حسین موسی خانی با تایگا از ژاپن مبارزه می کند. اشکان رشید نیز در ۶۴ کیلوگرم با مشتزن اهل مغولستان دیدار خواهد کرد.

همچنین محمد عسگری بوکسور وزن ۶۹ کیلوگرم کشورمان در دور نخست با موسی سامر از عراق مواجه خواهد شد. رضا حسن نیا در ۸۱ کیلوگرم با یوسف احمد از سوریه پیکار می کند. در ۹۱ کیلوگرم سجاد موسوی در نخستین گام بوکسور ازبک را پیش رو دارد. در وزن به اضافه ۹۱ کیلوگرم نیز امیر حسن ثقفی با نوردالت قزاقستانی مبارزه خواهد کرد.

امید رشید، رضا مهدی پور و مرتضی سپهوند اعضای کادر فنی این تیم را تشکیل می دهند.