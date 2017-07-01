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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۴۹

رئیس پلیس‌راه البرز خبر داد:

ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج

ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج

کرج – رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج را نیمه سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل حصارک تا پل فردیس نیمه سنگین است.

وی ترافیک در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا گرم‌دره را نیمه سنگین اعلام کرد.

تردد در محور چالوس پرحجم است

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به وضعیت ترافیک محور کرج - چالوس، گفت: در حال حاضر ترافیک در این محور محدوده‌های تونل تکاور و تونل شماره پنج به علت یک فقره تصادف خسارتی نیمه سنگین گزارش‌شده است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در مسیر شمال به جنوب محورهای کرج – چالوس را پرحجم و روان اعلام کرد.

وی همچنین ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان اعلام کرد.

کد مطلب 4017836

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