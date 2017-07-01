ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل حصارک تا پل فردیس نیمه سنگین است.
وی ترافیک در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا گرمدره را نیمه سنگین اعلام کرد.
تردد در محور چالوس پرحجم است
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به وضعیت ترافیک محور کرج - چالوس، گفت: در حال حاضر ترافیک در این محور محدودههای تونل تکاور و تونل شماره پنج به علت یک فقره تصادف خسارتی نیمه سنگین گزارششده است.
رئیس پلیسراه استان البرز ترافیک در مسیر شمال به جنوب محورهای کرج – چالوس را پرحجم و روان اعلام کرد.
وی همچنین ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان اعلام کرد.
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