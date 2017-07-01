امکان بازسازی سلول های قلب در آینده وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه فلوریدا دریافتند ارتباط بین ژن های قلب در شقایق دریایی و توانایی ژن ها در بازسازی ممکن است به شیوه های درمانی جدید مشکلات قلبی منجر شود.

شقایق های دریایی از وابستگان مرجان دریایی و عروس دریایی هستند و اگر به تکه های متعددی تقسیم شوند بازهم می توانند یک حیوان جدید ایجاد کنند.

«مارک مارتین دال» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: مطالعه ما نشان می دهد اگر ما بیشتر در مورد نحوه عملکرد و تعامل سلول های قلب با یکدیگر بدانیم، بازسازی ماهیچه در انسان ها امکان پذیر خواهد شد.

این ژن های قلب که مهندسان به آن «حلقه های قفل شده» در مهره داران و مگس ها می گویند، بدین معنا هستند که زمانیکه ژن ها روشن می شوند به یکدیگر می گویند که برای کل عمرشان در سلول های حیوان باقی بمانند.

به گفته مارتین دال، «این وضعیت تضمین می کند که سلول های قلب همیشه سلول های قلب باقی می مانند و تبدیل به نوع دیگر سلول ها نمی شوند.»

محققان بر این باورند که می توانند با این مکانیسم، سلول های قلب انسان را حفظ کرده تا قلب خودش بازسازی شود.