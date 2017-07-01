اعضای شورای مشورتی دانشگاه الزهرا(س) منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا(س)، اعضای شورای مشورتی دانشگاه الزهرا از سوی مهناز ملانظری سرپرست این دانشگاه مصوب شدند.

در راستای اجرایی سازیی آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور سرپرست دانشگاه طی احکام جداگانه ای فائزه فرزانه عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و شیمی، فتحیه فتاحی زاده عضو هیات علمی دانشکده الهیات، نسرین سلطانخواه عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و رضا عزمی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، یداله اردوخانی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی، محمدعلی بابایی زکلیکی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و محمدامیر شیخ نوری عضو هیات علمی دانشکده ادبیات را به عنوان اعضای شورای مشورتی این دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این احکام آمده است: امید است گام های موثری در راستای توسعه و تعالی دانشگاه الزهرا(س) با بهره مندی از نظرات و ایده های کمال بخش اساتید دانشگاه برداشته شود.