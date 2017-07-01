افزایش مدارس تیزهوشان پشتوانه علمی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان در برنامه پرسشگر که با موضوع چالش های تنوع مدارس و تفکیک دانش آموزان بر روی آنتن رفت گفت: طبق سند تحول بنیادین باید جدا سازی دانش آموزان به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه رویکرد ما آموزش فراگیر است افزود: نزدیک به ۲۰ سال قبل مصوبه ای را درباره ی هدایت کودکان با نیاز ویژه با در نظر گرفتن استلزامات به مدارس عادی. داریم. این مصوبه در عین اینکه رویکرد فراگیر دارد اما جدا سازی را برای همه ی دانش آموزان استثنایی پیشنهاد نمی کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با دانش آموزانی برخورد کردم که از مدرسه خاص پذیرفته ایم اما محیط اماده پذیرش نبود و دانش آموزان دچار اختلاتی شدند.

هدایت دانش آموزان با نیاز های خاص به مدارس عادی باید با آماده سازی محیط و استلزامات فیزیکی و آموزش معلمان باشد.

وی ادامه داد: حدودا ۴.۲ دانش آموزان در مدارس تیزهوشان تحصیل می کنند. طبق استاندارد جهانی باید ۲ درصد در این مدارس تحصیل کنند.



وی با بیان اینکه در زمانی افزایش بی رویه مدارس تیزهوشان وجود داشت گفت: این یک تصمیم مدیریتی در سال های گذشته بود. تصمیم بر این بود تا با ورود بی رویه به مدارس استعداد های درخشان, این مدارس پولی شود. در همان بازه زمانی مدارس شاهد و نمونه دولتی نیز ورودی بی رویه داشتند. هیچ پشتوانه علمی این موضات نداشتند.

زرافشان خاطر نشان کرد: برای اولین بار با پرونده دانش اموزان که برچسب تیز هوش داشتند روبه رو شدیم که کفِ نمره را نیاورند. هر سال درخواست می شود تا به آنان فرصت دوباره تحصیل در این مدارس داده شود. این دانش آموزان حتی پر تلاش هم نبودند.

وی تاکید کرد: با آزمون جدا سازی دانش اموزان در پایه ششم مخالف هستیم چراکه آسیب زا است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: باید نگرش خانواده ها نیز تغییر کند و باید بدانند جداسازی به نفع دانش اموزان نیست. دانش اموزان در مدارس عادی رشد طبیعی دارند. نباید با این آزمون ها در متوسطه اول اولین شکست زندگی را به دانش آموز تحمیل کنیم.