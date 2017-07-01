افزایش ۱۴ درصدی پرونده های قضایی در آران و بیدگل

حجت الله تاج افروز، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش پرونده های قضایی شهرستان آران و بیدگل، اظهار داشت: عدم توجه به قانون و پرونده های مالی و استفاده از افراد غیر برای وصول چک ها از اصلی ترین دلایل افزایش پرونده ها بوده است.

وی همچنین از افزایش چهار درصدی پرونده های طلاق در آران و بیدگل خبر داد و افزود: استفاده بیش از حد از فضای مجازی، دخالت نا بجای خانواده ها و همچنین مهریه های بالا از دلایل این افزایش است.

رئیس دادگستری آران و بیدگل در ادامه از راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت و پیگیری شکایات در آران و بیدگل نیز خبر داد و تصریح کرد: شاکیان پرونده ها می توانند از این طریق به راحتی شکایت خود را مطرح و پاسخ خود را نیز استعلام کنند.