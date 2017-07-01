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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

۱۵ تیرماه؛

کتاب «بلاغت از آتن تا مدینه» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «بلاغت از آتن تا مدینه» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «بلاغت، از آتن تا مدینه» نوشته‌ داوود عمارتی‌مقدم در نشست ویژه شهر کتاب پنج شنبه ۱۵ تیرماه نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بلاغت، از آتن تا مدینه» نوشته‌ داوود عمارتی‌مقدم در نشست ویژه‌ شهر کتاب با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و دانشگاه نیشابور نقد و بررسی می‌شود.

این کتاب به بررسی تطبیقی فن خطابه‌ یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری می‌پردازد. دیدگاه غالب درباره‌ خاستگاه بلاغت اسلامی آن است که این پدیده از دل پژوهش‌های قرآنی و بررسی اشعار عربی سر برآورده است. کتاب حاضر این دیدگاه را به چالش می‌کشد و در مقابل ریشه‌های بلاغت را در دل فن خطابه‌ یونان و روم باستان می‌جوید.

نشست ویژه‌ شهر کتاب در روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۰ صبح به نقد و بررسی کتاب «بلاغت، از آتن تا مدینه» اختصاص دارد که با حضور مهدی محبتی،  علیرضا نیکویی و داوود عمارتی‌مقدم در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 4017881
خداداد خادم

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