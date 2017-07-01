به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بلاغت، از آتن تا مدینه» نوشته‌ داوود عمارتی‌مقدم در نشست ویژه‌ شهر کتاب با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و دانشگاه نیشابور نقد و بررسی می‌شود.

این کتاب به بررسی تطبیقی فن خطابه‌ یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری می‌پردازد. دیدگاه غالب درباره‌ خاستگاه بلاغت اسلامی آن است که این پدیده از دل پژوهش‌های قرآنی و بررسی اشعار عربی سر برآورده است. کتاب حاضر این دیدگاه را به چالش می‌کشد و در مقابل ریشه‌های بلاغت را در دل فن خطابه‌ یونان و روم باستان می‌جوید.

نشست ویژه‌ شهر کتاب در روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۰ صبح به نقد و بررسی کتاب «بلاغت، از آتن تا مدینه» اختصاص دارد که با حضور مهدی محبتی، علیرضا نیکویی و داوود عمارتی‌مقدم در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.