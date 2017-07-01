  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

با بودجه ۲۰ هزار دلاری؛

روسیه درخشانترین جسم آسمان شب را می سازد

روسیه درخشانترین جسم آسمان شب را می سازد

مهندسان دانشگاه مسکو با جمع آوری بودجه ۲۰ هزار دلاری مشغول ساخت ماهواره ای هستند که درخشان ترین شی در آسمان شب خواهد بود. این ماهواره همچنین قابلیت از بین بردن زباله های فضایی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، دانشمندان روس مشغول کار روی ماهواره Mayak هستند. قرار است این ماهواره درخشانترین شی در آسمان شب باشد.  این ماهواره حاصل فعالیت مهندسان مکانی دانشگاه مسکو است.  

 مهندسان روس بودجه ای حدود ۲۰ هزار دلار برای این پروژه جمع آوری کرده اند. این مبلغ برای ساخت و آزمایش ماهواره که دو هفته دیگر به فضا ارسال می شود، کافی است.

طراحان این ماهواره اعلام کرده اند می توان از آن برای مقابله با زباله های فضایی استفاده کرد. این ماهواره با کمک ساختاری مانند چتر نجات سطح ارتفاع مدارزدن زباله ها دور زمین را می کاهد تا به این ترتیب زباله ها در اتمسر زمین بسوزند.

 به گفته گروه سازنده ماهواره مایاک به دلیل وجودورقه های بزرگ از ماده ای منعکس کننده نور، از تمام ستاره ها به استثنای خورشید درخشان تر خواهد بود. ماهواره مذکور ۱۴ جولای از «بایکونور کازمودورم» در قزاقستان به فضا ارسال می شود.

البته برخی ستاره شناسان این طرح را ناکارآمد می دانند و معتقدند این پروژه   احتمالا به خراب شدن ظاهر زیبای آسمان شب منجر می شود.

کد مطلب 4017896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها