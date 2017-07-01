روسیه درخشانترین جسم آسمان شب را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، دانشمندان روس مشغول کار روی ماهواره Mayak هستند. قرار است این ماهواره درخشانترین شی در آسمان شب باشد. این ماهواره حاصل فعالیت مهندسان مکانی دانشگاه مسکو است.

مهندسان روس بودجه ای حدود ۲۰ هزار دلار برای این پروژه جمع آوری کرده اند. این مبلغ برای ساخت و آزمایش ماهواره که دو هفته دیگر به فضا ارسال می شود، کافی است.

طراحان این ماهواره اعلام کرده اند می توان از آن برای مقابله با زباله های فضایی استفاده کرد. این ماهواره با کمک ساختاری مانند چتر نجات سطح ارتفاع مدارزدن زباله ها دور زمین را می کاهد تا به این ترتیب زباله ها در اتمسر زمین بسوزند.

به گفته گروه سازنده ماهواره مایاک به دلیل وجودورقه های بزرگ از ماده ای منعکس کننده نور، از تمام ستاره ها به استثنای خورشید درخشان تر خواهد بود. ماهواره مذکور ۱۴ جولای از «بایکونور کازمودورم» در قزاقستان به فضا ارسال می شود.

البته برخی ستاره شناسان این طرح را ناکارآمد می دانند و معتقدند این پروژه احتمالا به خراب شدن ظاهر زیبای آسمان شب منجر می شود.