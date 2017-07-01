به گزارش خبرنگار مهر، مراد فتحی صبح شنبه در بازدید از زندان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر زندان‌های اردبیل نزدیک به سه برابر ظرفیت خود زندانی دارند.

وی افزود: زندان فعلی اردبیل برای ۷۰۰ نفر احداث شده و بافت آن قدیمی است؛ در حالی که در عمل بیش از سه برابر ظرفیت زندانی دارد.

مدیرکل امور زندان‌های استان به فعالیت زندان‌های خلخال، مشگین شهر و گرمی اشاره کرد و گفت: در مجموع هشت مرکز نگه‌داری در سطح استان دایر است اما این تعداد کفاف نیازهای موجود را نمی‌کند.

فتحی تصریح کرد: برای رفع مشکلات احداث دو زندان یکی در جنوب و دیگری در شمال استان برنامه ریزی شده تا زندانیان هر منطقه در همان شهرستان نگه‌داری شده و از تراکم زندان اردبیل نیز کاسته شود.

وی با اشاره به اینکه زندان فعلی خلخال پاسخگو نیست، به احداث زندان بزرگ‌تر در خلخال اشاره کرد و گفت: این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت دارد و در صورت تأمین اعتبار می‌تواند به زودی به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل امور زندان‌های استان متذکر شد: بعد از بهره‌برداری محکومیت‌های سنگین زندانیان شهرستان که به دلیل نبود جا به اردبیل منتقل می‌شد در خلخال نگه‌داری خواهد شد.

فتحی پروژه دوم را زندان در گرمی با پیشرفت ۵۰ درصد عنوان کرد و گفت: این مجموعه نیز در صورت تخصیص اعتبار در سال ۹۷ به بهره‌برداری می رسد.