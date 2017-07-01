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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

خرازی عنوان کرد:

شیوه‌های تربیتی به کمک آموزه‌های شناختی ارتقاء می‌یابد

شیوه‌های تربیتی به کمک آموزه‌های شناختی ارتقاء می‌یابد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی گفت: حمایت از پروژه‌هایی مبتنی بر تبیین اصول و شیوه‌های آموزش و پرورش شناختی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمال خرازی درباره همکاری این ستاد با آموزش و پرورش اظهار کرد: از آنجا که ارتقاء شیوه های تربیتی به کمک آموزهای شناختی یکی از اولویت های جدی کشور است و در آینده کشور تاثیر دارد بنابراین ستاد از پروژه هایی که به تبیین اصول و شیوه های آموزش و پرورش شناختی می پردازد، حمایت می کند.

خرازی ادامه داد: همچنین طراحی سیستمی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر مدارس که مبتنی بر آموزه های شناختی است را با همکاری آموزش و پرورش انجام داده ایم. 

وی با بیان اینکه علومی همچون مدیریت شناختی، اقتصاد شناختی، رسانه، علوم سیاسی می توانند از آموزه های شناختی بهره ببرند گفت: در این راستا نیز اقداماتی همچون تربیت نیروی انسانی، ایجاد رشته های جدید همچون علوم شناختی- رسانه و علوم شناختی- مطالعات نظری هنر، ایجاد دروس و کارگاه های اختصاصی در برخی دانشگاه های برتر کشور انجام داده ایم.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی تهیه منابع از جمله حمایت از ترجمه و تالیف کتب، برگزاری سمینارها و کارگاه ها، ایجاد ساختارهای پیشران در موسسات دانشگاهی و پژوهشی و برنامه ریزی جهت تحقیق در حوزه های مضاف در بستر فرهنگی و کاری ایران را از دیگر فعالیت های این حوزه برشمرد.

کد مطلب 4017898

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