ترکیه خواستار احترام به حقوق دوحه برای پایان بحران قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فکر ایشیک» در دیدار با همتای قطری خود احترام به حقوق قطر را شرط حل بحران ایجاد شده میان این کشور و کشورهای عربی دانست.

وزیر دفاع ترکیه در این دیدار گفت: مسائل اخیر میان قطر و همسایگان آن در خلیج فارس که برادر هستند باید به سرعت حل شود و اساس حل این مسائل باید بر گفتگوهای صادقانه و احترام به حقوق قطر استوار باشد.

دیدار وزیران دفاع ترکیه و قطر در حالی انجام می شود که عربستان و همپیمانانش یکی از شروط عادی سازی روابط خود با دوحه را پایان همکاری های نظامی قطر با ترکیه و برچیده شدن پایگاه نظامی ترک ها از قطر اعلام کرده اند.

علاوه بر این روز گذشته نیز اعلام شد که دومین گروه از نظامیان ارتش ترکیه وارد قطر شده اند.

اولین گروه از نظامیان ارتش ترک که شامل ۵ خودروی زرهی و ۲۳ نظامی بود در تاریخ ۱۸ ژوئن وارد قطر شده بودند. هم اکنون تعداد نظامیان ترک در قطر به ۸۸ نفر رسیده و قرار است این تعداد به یک هزار نیرو برسد.

اعزام نظامیان ترک به قطر در حالی است که تنش های آغاز شده میان دوحه و ۴ کشور عربی به رهبری عربستان همچنان ادامه دارد و یکی از شروط این ۴ کشور برای عادی سازی روابط با قطر، پایان همکاری های نظامی دوحه با آنکارا است.