افزایش ۳۶ درصدی ثبت نام کنندگان کتابخانه های عمومی قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه بیات با اعلام عملکرد اداره کتابخانه های عمومی در سال ۹۵در شهرستان قرچک گفت: شهرستان قرچک دارای ۴کتابخانه شهری با درجه های ممتاز کشوری است و از جمله کارهای صورت گرفته در این شهرستان می توان به برپایی بیش از ۱۰۰نمایشگاه کتاب مناسبتی از منابع موجود کتابخانه، برپایی ۱۰۰نشست کتابخوان کتابخانه ای و مدرسه ای و معرفی۶۰۰ کتاب، برپایی بیش از ۲۰مسابقه نقاشی در ویژه کودک و نوجوان د ربخش کودک کتابخانه های شهرستان اشاره کرد.

بیات افزود: برگزاری ۱۹۲جلسه شعرخوانی، قصه گویی، شاهنامه خوانی در بخش کودک کتابخانه های شهرستان قرچک و همچنین برپایی سه جلسه ساخت کاردستی و ماکت به مناسبهای هفته بسیج هفته دفاع مقدس و هفته کتاب از جمله عملکردهای اداره است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۵ تعداد ۹۹۸۸ نفر به عضویت کتابخانه ها درآمده اند گفت: از این تعداد ۵۶۶۵نفر خانم و ۴۳۲۲نفر آقا هستند که این عدد نسبت به سال ۹۴ تعداد۲۶۶۳نفر افزایش یافته است، همچنین لازم به ذکر است که تا پایان سال ۹۵ تعداد ۱۰۴۳۴۸ نسخه کتاب در بخش امانی کتابخانه های عمومی شهرستان و ۴۳۳۲ نسخه در بخش مرجع موجود می باشد.

بیات در ادامه افزود: در سال ۹۵ تعداد۹۳۶۴۷ عنوان به خارج از کتابخانه و ۳۶۷۶ نسخه در داخل کتابخانه امانت داده شده است. بیشترین امانت کتاب مربوط به رده ادبیات و علوم اجتماعی و کمترین امانت مربوط به رده زبانهای خارجه بوده است.

رییس اداره کتابخانه های عمومی قرچک بیان داشت: تقدیر وتشکر از اعضای نمونه کتابخانه ها، خانواده های کتابخوان و اهداکنندگان کتاب در سطح شهرستان و استان و همچنین تقدیر از برندگان استانی جشنواره ملی کتابخوانی رضوی از جمله کارهای خوب این اداره به شمار می آید که در سال ۹۵ صورت پذیرفته است.

وی گفت: در مناسبت های مختلف مثل هفته بسیج، هفته معلم، هفته کتاب، روز نهضت سواد آموزی و دهه فجر تعداد ۳۵۸۲ نفر به صورت رایگان به عضویت کتابخانه ها درآمدند و خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، اعضای بسیج فعال و کلیه خردسالان نیز می توانند بصورت رایگان از خدمات کتابخانه های عمومی استفاده کنند.

بیات از جمله خدمات صورت گرفته در کتابخانه های شهرستان را تعمیرو تجهیز و روشنایی و بهینه سازی مصرف انرژی در کتابخانه های شهید مطهری و ولایت، نصب سقف کاذب در کتابخانه شهید مطهری و مستحکم سازی نمای ساختمان کتابخانه ولایت برشمرد.

گفتنی است که کتابخانه های اقبال لاهوری، شهید مطهری، جنت و ولایت از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۹ آماده خدمات رسانی به شهروندان می باشند.

