افزایش ۶۵ درصدی ارزش کالاهای وارداتی به اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک استان اصفهان، اسدالله احمدی ونهری بیان داشت: در بهار ۱۳۹۶ از استان اصفهان، یک میلیون و ۲۵ هزار تن و به ارزش ۳۶۷ میلیون و ۴۵۳ هزار دلار کالا به مقصد ۸۰ کشور جهان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۱ درصد و از حیث ارزش ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی عمده ترین کالاهای صادراتی از استان اصفهان را محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۰۳ میلیون دلار، آهن آلات و فولاد ۹۰ میلیون دلار، فرش ۳۸ میلیون دلار برشمرد و اظهار داشت: مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان اصفهان عراق با ۹۹ میلیون دلار و ۲۷ درصد ، امارات متحده عربی با ۶۴ میلیون دلار ۱۷ درصد، افغانستان با ۵۹ میلیون دلار و ۱۶ درصد، پاکستان با ۲۹ میلیون دلار و هشت درصد و عمان با ۱۷ میلیون دلار و پنج درصد سهم از کل صادرات استان است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان ادامه داد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک؛ صادرات تولیدکنندگان استان اصفهان با حداقل تشریفات گمرکی انجام می گیرد.

وی در خصوص اجرای قابلیت جدید سامانه جامع امورگمرکی اظهار داشت: شرکت های تولیدی استان اصفهان که درخواست ارزیابی در محل به منظور رویه صادرات دارند پس از اخذ شماره ارزیابی از سامانه پنجره تجارت فرامرزی همه تشریفات گمرکی توسط اظهارکننده انجام می شود و دیگر نیازی به حضور و مراجعه به گمرک اصفهان ندارند.

احمدی ونهری در تشریح این قابلیت جدید تشریفات صادرات کالا (ارزیابی در محل) گفت: در این راستا ۹۰ درصد اظهارنامه های صادراتی ارزیابی در محل گمرک اصفهان در مسیر سبز و ۱۰ درصد مابقی نیز در مسیر زرد قرار می گیرند و بدون نیاز به بازرسی فیزیکی در گمرک مبدا کالا به مقصد مرز خروج ارسال می شود و در صورت نیاز بازرسی کالا در مرز خروج صورت می گیرد.

وی در خصوص کاهش هزینه های صادر کنندگان کالا افزود: همه هزینه های گمرکی که در گذشته شامل (دیماند و ماموریت) برای اظهارنامه های صادراتی ( ارزیابی در محل )دریافت می شد حذف شده است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان در زمینه صدور بیجک برای حاملها صادراتی تاکید کرد: صدور بیجک نیز از طریق سامانه پنجره تجارت فرامرزی توسط صاحب کالا و اظهارکننده صورت می گیرد.

وی ضمن بیان اعتماد کامل گمرک به صادرکنندگان کالا تاکید کرد: با راه اندازی این قابلیت در گمرکات استان اصفهان علاوه بر تسریع عملیات گمرکی، نیازی به حضور صاحب کالا و یا نماینده وی در گمرک اصفهان نیست و در نتیجه هزینه و زمان صادرات کالا کاهش یافته است.

احمدی ونهری در ادامه گفت: ۲۰ هزار و ۵۲۶ تن کالا به ارزش ۹۶ میلیون و ۴۴۴ هزار دلار به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۸ درصد و از حیث ارزش ۶۵ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی و استفاده از سامانه پنجره فرا مرزی شاهد افزایش ۱۱۲ درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان هستیم.

مدیرکل گمرک استان اصفهان اذعان داشت: این اداره کل با داشتن ۱۳۸ کارمند، در بهار ۱۳۹۶، بالغ بر ۴۸۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است.

وی در خصوص مهمترین کالاهای وارداتی گمرک اصفهان طی سه ماهه ۱۳۹۶ گفت: ماشین آلات مکانیکی با ۳۳ درصد، ماشین آلات برقی با ۲۳ درصد، اجزا و قطعات منصفل ماشین آلات ۱۵ درصد، کاغذ و مقوا با سه درصد بوده است.

احمدی ونهری اظهار داشت: عمده ترین کشورهای صادر کننده به مقصد گمرک اصفهان کره جنوبی با ۲۶ درصد ،چین با ۲۵ درصد، آلمان با ۱۰ درصد ایتالیا با هشت درصد از کل واردات به مقصد گمرک اصفهان را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با فعالیت به صورت شبانه روزی، طی این مدت، تشریفات امور مسافری بالغ بر ۱۱۷ هزار نفر مسافر ورودی و خروجی را انجام داده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: در بهار ۱۳۹۶، تشریفات گمرکی تعداد شش هزار و ۲۸۹ بسته ورودی و خروجی از گمرک امانات پستی اصفهان به ارزش بالغ بر پنج میلیارد و ۸۲۶ هزار ریال انجام شده است که میزان از حیث تعداد نسبت به سال قبل ۱۲ درصد و از لحاظ ارزش ۲۸ درصد کاهش داشته است.

احمدی ونهری اظهار داشت: طی این مدت واحد قضایی گمرک اصفهان، ۳۱۱ فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا و به ارزش ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال رسیدگی کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۷ درصد افزایش و حیث ارزش ۷۳ درصد رشد داشته است.