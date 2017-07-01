آنالیز بدن ساعی در موزه تکواندو/ دیدار اسطوره و باخ

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که به عنوان میمهان ویژه فدراسیون جهانی برای تماشای بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان راهی کره جنوبی شده است، روز گذشته ضمن دیدار با «باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک با وی در خصوص ورزش ایران و روند تکواندو گفتگو کرد.

بعد از پایان این جلسه، وی به همراه روسای فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی المپیک از موزه تکواندو در شهر موجو بازدید کردند.

یکی از برنامه های این موزه تحقیق در خصوص عوامل موفقیت تکواندوکاران عنوان دار جهان از کشورهای مختلف است. در این موزه دستگاهی طراحی شده که با آنالیز بدن، اطلاعات لازم را در اختیار محققان قرار می دهد.

مسئولان این موزه همچنین نقش کف دست و کف پای ساعی را تهیه و به همراه نتایج این تحقیق در موزه تکواندو نگهداری می کنند.