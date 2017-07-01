به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به ‌روال عادی در جریان است.

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۷۵ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۹.۸ درصد ، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

پرترددترین جاده‌های کشور

آزادراه کرج-تهران، ‌آزادراه‌ تهران-کرج‌، آزادراه ‌کرج‌-قزوین، آزادراه ‌قزوین‌-کرج، ‌آزادراه‌ ‌تهران-قم‌، ‌آزادراه ‌قم-تهران‌، آزادراه زنجان - قزوین، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران‌، محور ساوه-تهران و تهران-ساوه، مسیر کرج-ماهدشت‌،‌ محور اراک-قم، محور تهران-پاکدشت‌، جاده رودبار-منجیل، محور رشت-امام‌زاده هاشم و جاده جاجرود-تهران در 24 ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند.‌

در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل مهرشهر تا گرمدره در اغلب مقاطع و همین طور در محور هراز محدوده نارنجستان، شمال به جنوب سنگین است.

محدودیت‌های ترافیکی ایام عید سعید فطر ۱۳۹۶

از تاریخ ۴ تیر ۹۶ لغایت ۱۰ تیر ۹۶

۱- محور هراز

۱-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع می باشد.

۱-۲- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰الی ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ و از ساعت ۰۸:۰۰ روزجمعه مورخ ۹۶/۰۴/۰۹ الی ساعت۱۲:۰۰ روز شنبه ۹۶/۰۴/۱۰ از محور هراز ممنوع می باشد.

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد.​

۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.​

۶- محور کوثر – خلخال، واقع در استان اردبیل از مورخ ۱۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین خلخال - فیروزآباد انجام می گردد.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

۱- محور گاجره - دیزین - شمشک ، واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه هرهفته از ساعت ۷ الی ۱۸ ، به غیر از روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و نوسازی ، از کیلومتر ۰ ( اتصال محور چالوس ) الی کیلومتر ۲۱ ( خط الراس قله )، مسدود بوده و تردد از محور کرج – چالوس انجام می گردد.

۲- محور سیرجان – بندرعباس، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.

۳- محور بندرعباس – حاجی آباد (حدفاصل باند رفت - تونل خلیل شهسواری) ، واقع در استان هرمزگان ، از مورخ ۱۷ تیر لغایت ۲۲ تیر ماه ۹۶ بصورت ۲۴ ساعته ،به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ،کیلومتر ۱۰۲ ، مسدود بوده و تردد از باند برگشت محور بندرعباس-حاجی آباد (تونل ۱۷ شهریور) بصورت دوطرفه انجام می گردد.

۴- محور ایلام – صالح آباد ، واقع در استان ایلام ،از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۱۱ تیر ۹۶، ساعت ۱۲ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار، کیلومتر ۱۰۰+۱۱ تا ۳۰۰+۱۱ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین ایلام- سرطاف-ماربره-صالح آباد انجام می گردد.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر ) ، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) ) ، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفو‍ژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا ( باند جنوبی ) ) ، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۰ الی ۴۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

اردبیل:

۱- محور اردبیل – سرچم، واقع در استان اردبیل ، از ۱۲ اردیبهشت لغایت ۱۱ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تکمیل سیستم روشنایی تونل ها ، حدفاصل کیلومتر ۸۰۰+۹۴ تا ۹۰۰+۱۰۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

اصفهان:

۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان ، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.

۲- محور انارک - نایین، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، کیلومتر ۴۸ الی ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس ( آزادراه ذوب آهن )، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل،جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی،زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایرانشهر:

۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان ، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی ( تعریض ) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایلام

۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل ( تقاطع ماربره – صالح آباد ) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۲- محور ملکشاهی – مهران ( حدفاصل ترشابه – ملکشاهی ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور ایلام – مهران ( حدفاصل ایلام – صالح آباد ) ،واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور ایلام – صالح آباد ، واقع در استان ایلام ،از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۱۱ تیر ۹۶، ساعت ۱۲ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار، کیلومتر ۱۰۰+۱۱ تا ۳۰۰+۱۱ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین ایلام- سرطاف-ماربره-صالح آباد انجام می گردد.

بوشهر:

۱- محور برازجان - گناوه ( حدفاصل شبانکاره – دهداران ) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶ ، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت ، از کیلومتر ۱۵ تا ۵۰۰+۱۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور بوشهر - دیر ( ساحلی ) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶ ، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید) ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی ، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۴- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر ، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۵- محور چغادک – بوشهر ( تقاطع غیر همسطح چغادک )، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۶- محور اهرم – دلوار ( تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

۷- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی ( حدفاصل باشی تا خواجه خضر)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود .

خراسان جنوبی:

۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور حاجی آباد - ابیز، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ تا ۱۰ ، مسدود و تردد از کنارگذر محور انجام می‌شود.

۴- محور حاجی آباد – کال شور، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، نصب تابلو و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور حاجی آباد – زهان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و ابنیه فنی، کیلومتر ۰ تا ۵۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور حاجی آباد - تجنود، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لکه گیری و بوته کنی، کیلومتر ۰ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور حاجی آباد - یزدان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۰ تا ۹۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی ، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶ ، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.

۱۱- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی ، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان رضوی:

۱- محور بجستان – گناباد ، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۸ الی ۲۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور بجستان – فیض آباد، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۲۰ الی ۴۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی ، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌ دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹ ، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می‌شود.

۷- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می‌شود.

۸- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱- محور سبزوار – جوین (تقاطع برغمد-کاشک)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۲۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۸۰۰+۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۳۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور سبزوار – نیشابور ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری و لق گیری، کیلومتر ۰ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- محور نیشابور – سبزوار ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری و لق گیری، کیلومتر ۰ تا ۶۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۶- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بلوار و آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۷- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۰ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۱۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۸- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می‌شود.

۱۹- محور نیشابور – کاشمر، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ خرداد لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۱۰۰+۲۰ الی ۱۰۰+۲۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۰- محور راه روستایی فیلخانه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ خرداد لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ الی ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۱- محور راه روستایی امام تقی ( باغچه – تربت حیدریه )، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ خرداد لغایت ۱۴ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل روگذر بر روی محور راه آهن مشهد- تهران، کیلومتر ۱۵، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین روستایی دلبران بصورت انجام می گردد.

۲۲- محور مشهد- سرخس ( ۷۵ متری رضوی تقاطع دستگردان )، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۸خرداد لغایت ۱۸ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات

آسفالت تراشی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۶۰۰+۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۳- محور مشهد- سرخس ( ۷۵ متری رضوی تقاطع دستگردان )، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۸خرداد لغایت ۱۸ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات

آسفالت تراشی و روکش آسفالت ، کیلومتر ۵۰۰+۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۴- محور سرخس- مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم با تعریض از طرفین، کیلومتر ۰ الی ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۵- محور فیض آباد- بجستان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۲۱ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۶- محور کلات - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۲ الی ۵۰۰+۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۷- محور سرخس - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۸- محور چکنه–عبداله گیو (حدفاصل سه راهی کلیدر تا تقاطع عبداله گیو)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی آسفالت گرم، کیلومتر ۲۰۰+۱۳ الی ۲۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از لاین مجاور انجام می‌شود.

۲۹- محور فیروزه – عبداله گیو، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ تیر لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۱۵ الی۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۰- محور فیروزه – خوشاب ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ تیر لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۱۹ الی ۷۰۰+۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۱- محور صالح آباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۷ تیر لغایت ۱۵ تیر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۲۲ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۲- محور مشهد – تربت حیدریه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۵۰۰+۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

زنجان:

۱- محور کمربندی خرمدره، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط از کنارگذر انجام می‌شود.

۲- محور ترانزیت زنجان – ابهر (محدوده روستای عمیدآباد)، واقع در استان زنجان ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶ بغیر از ایام تعطیل، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۵۱ تا ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور صائین قلعه - هیدج، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۵ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور، کیلومتر ۰ تا ۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- آزادراه زنجان - تبریز (باند جنوبی) ، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶،روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه ، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۴۸ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

سیستان وبلوچستان:

۱- محور زاهدان – بم ( حدفاصل نصرت آباد تا ده پلی )، واقع دراستان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹۵ الی ۱۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

فارس:

۱- محور تنگ خیاره - بیضاء، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۰ آذر ۹۶ ،ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض جاده، کیلومتر ۰ الی ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ارژن - شیراز، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۷ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۳۰۰+۱۱ الی ۶۰۰+۱۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور کمربندی شیراز (تقاطع غیر همسطح شهید عبداله اسکندری) ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تسطیح حریم قانونی راه، کیلومتر ۰ الی ۶۰۰+۴۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کمربندی شیراز (تقاطع غیر همسطح شهید عبداله اسکندری) ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تسطیح حریم قانونی راه، کیلومتر ۱۴ الی ۵۰۰+۲۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور هفت برم - مشایخ ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶ ،ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده کردن راه، کیلومتر ۷۰۰+۰ الی ۲۵۰+۲۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور استهبان - ایج ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶ ، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری – ریزش برداری و ایجادخاکریزحفاظتی، کیلومتر ۳۰۰+۴ الی ۵۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور نی ریز - سیرجان، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت ۳۱ تیر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی تسطیح حریم و بخشنده کردن، کیلومتر ۹ الی ۴۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور سپیدان - یاسوج، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۶ ،ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری و ریزش برداری، کیلومتر ۰ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور قائمیه – ابوالحیات - دشت ارژن، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۷۰۰+۲۷ الی ۳۰۰+۵۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور قائمیه – ابوالحیات – نورآباد، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث و رفوژ وسط (بلوار)، کیلومتر ۲۰۰+۱ الی ۷۰۰+۱۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱- محور کازرون – کنارتخته ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۲۸ الی۵۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور جدید کازرون – دشت ارژن ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی قنو روبی، کیلومتر ۴۰ الی ۵۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور آباده – کولی کش ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر۹۶، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی ، کیلومتر ۲۹ الی ۶۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۴- محور بوانات- صفاشهر ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۲ خرداد لغایت ۱۲ تیر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده کردن ، کیلومتر ۹۰۰+ ۰الی ۶۰۰+۱۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۵- محور قیر- خنج ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به‌دلیل اجرای عملیات احداث کنارگذر پل اسلام آباد، کیلومتر ۲۴ الی۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۶- محور شیراز- مرودشت ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه برداری، کیلومتر ۷ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۷- محور قادرآباد- خوانسار ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۱۸ تیر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۱۰ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۸- محور پل فهلیان- پل بریم ، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۱۸ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۹- محور اقلید- سورمق، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۱ الی ۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .

۲۰- محور سپیدان- شیراز، واقع دراستان فارس ، از مورخ ۲۹ خرداد لغایت ۲۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی، کیلومتر ۲۴ الی ۳۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۱- محور خسویه - دهنو، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۷۰۰+۱۰ الی ۷۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۲- محور دبیران - جهرم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۲۵ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۰ الی ۷۰۰+۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .

۲۳- محور دبیران - جهرم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات تاسیسات زیربنایی ( احداث پل )، کیلومتر ۷۰۰+۱۵ الی ۲۰۰+۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود .

قزوین:

۱- آزاد راه قزوین - آبیک، واقع دراستانقزوین، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۳۰ تیر ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب بلوک مفصلی، کیلومتر ۰ الی ۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- آزاد راه قزوین - زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، بغیر از ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزاد راه قزوین - زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۶ خرداد لغایت ۱۶ تیر ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۶ ( در ۳ وقت ۵ دقیقه ای ) بغیر از ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات تقویت شبکه فشار متوسط هوایی موجود، کیلومتر ۱ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور قدیم قزوین - رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات خاکبرداری و احداث دیوار، کیلومتر ۵۸ الی ۸۵۰+۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور قزوین – معلم کلایه ( حدفاصل میدان مینودر تا روستای کورانه - رفت و برگشت )، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۱ خرداد لغایت ۱۷ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات مرمت و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- آزادراه قزوین – رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۱۱ تیر ۹۶، ساعت ۹ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات شستشوی تابلوهای پیام متغیر vms، کیلومتر های ۰ و ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷-محور قزوین – تاکستان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱۲ تیر لغایت ۱۲ تیر ۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات شستشوی تابلوهای پیام متغیر vms، کیلومتر ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

قم :

۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ ( عوارضی ) الی ۱۲.۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

۲- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر ) انجام می‌شود.

کرمان:

۱- محورکرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت(ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استانکرمان به‌دلیل مداخله با ترافیک شهری‏ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتر یاز مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت ، معرفی می‌گردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محورفوق بلامانع است.

۲- محور سیرجان– بندرعباس ( باند دوم – قطعه ۶ )، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.

جنوب کرمان:

۱- محور جیرفت – ساردوییه - بافت، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری و روکش آسفالت، کیلومترهای ۵ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور جیرفت – بلوک - فاریاب، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور رودبار – زهکلوت - ایرانشهر، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و آسفالت، کیلومتر ۷ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور جیرفت – سه راهی بم - کرمان، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر پل و درزگیری آسفالت، کیلومتر ۵ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور جیرفت – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۲۵ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری، کیلومتر ۲۰ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کهگیلویه وبویر احمد:

۱- محور دهدشت – لنده، (پل ایدنک)، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۱ خرداد لغایت ۱۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل ایدنک، کیلومتر ۱۰، مسدود بوده و تردد از کنارگذر پل ( پل آبنمای ) انجام می گردد.

گلستان:

۱- محور آزادشهر – نوکنده ، واقع دراستانگلستان ، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۱۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸ ، به ‌دلیل اجرای عملیات تنقیه پل و میان شکافی ۶ دستگاه پل، کیلومتر ۰ الی ۱۲۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور گرگان – آزادشهر ، واقع دراستانگلستان ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات ، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گیلان:

۱- آزاد راه رشت - قزوین، واقع در استان گیلان، از مورخ ۱۶ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هرهفته بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات تعویض و نصب جداکننده وسط (نیوجرسی) مفصلی، کیلومتر ۴۰ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات ، بامحدودیت و رعایت احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی دریک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌ گردد.

مرکزی:

۱- محور قدیم ساوه – سلفچگان ، واقع در استان مرکزی ، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ شهریور ماه ۹۶ به غیر از روزهای جمعه و ایام تعطیلات رسمی، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر آوه، حدفاصل کیلومتر ۲۲ تا ۲۳،محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.

هرمزگان:

۱- محور بندرعباس – حاجی آباد (حدفاصل باند رفت - تونل خلیل شهسواری) ، واقع در استان هرمزگان ، از مورخ ۱۷ تیر لغایت ۲۲ تیر ماه ۹۶ بصورت ۲۴ ساعته ،به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ،کیلومتر ۱۰۲ ، مسدود بوده و تردد از باند برگشت محور بندرعباس-حاجی آباد (تونل ۱۷ شهریور) بصورت دوطرفه انجام می گردد.

همدان:

۱- محور کبودرآهنگ – سوباشی ، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۴ اردیبهشت لغایت ۲۵ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات اصلاح پیچ و شانه سازی ، حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور خانق وردی – مخور، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۱۰ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور تویسرکان – کنگاور، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۵ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور تویسرکان – خیرآباد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و درزگیری، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور خیرآباد – فرسفج، واقع در استان همدان ، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور نهاوند – اورزمان، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱ بهمن ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور نهاوند – بروجرد، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۵ تا ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان ، از مورخ ۱۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۲۸ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

یزد:

۱- محور بافق - یزد، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۳:۴۵، به ‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور بهاباد - بافق، واقع در استان یزد، از مورخ ۲۷ خرداد لغایت ۳۱ تیر ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات پروژه خط لوله گاز ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۸۰۰+۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور یزد - بافق، واقع در استان یزد، از مورخ ۳ تیر لغایت ۹ آذر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، حدفاصل کیلومتر ۸۵ تا ۱۰۳ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور انار - مهریز، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱۰ تیر ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴، به‌ دلیل اجرای عملیات شیار لرزاننده ، حدفاصل کیلومتر ۱۹ تا ۲۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور ابراهیم آباد - طزنج، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ دی ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۴، به‌ دلیل اجرای عملیات ساخت راه ، حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور تفت - ابرکوه، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری جهت ایمن سازی و اصلاح شیب شیروانی ، حدفاصل کیلومتر ۷۰۰+۵۹ تا ۲۰۰+۶۲ ، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور ابرکوه – تفت به صورت دو طرفه انجام می گردد.

۷- محور بهباد - همیجان، واقع در استان یزد، از مورخ ۳ تیر لغایت ۳۱ تیر ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث و تعمیر پل، حدفاصل کیلومتر ۸ تا ۵۰۰+۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور عقدا – مزرعه نو، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات ساخت راه ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۴ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود

۹- محور اردکان – چوپانان، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۳۱ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات ساخت راه ، حدفاصل کیلومتر ۶۰۰+۵۸ تا ۶۰۰+۶۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور اردکان – چوپانان، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۳۱ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات ساخت راه ، حدفاصل کیلومتر ۶۰۰+۵۸ تا ۶۰۰+۶۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور حاجی آباد – بیاضیه، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۵ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری ، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۱ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور یزد– هرات، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۲ تیر لغایت ۱۷ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ، حدفاصل کیلومتر ۹۰۰+۴۵ تا ۳۰۰+۲۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور ترکان– توتک، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۱۵ تیر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت ،حدفاصل کیلومتر ۲۲ تا ۱۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.