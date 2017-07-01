مسعود سلطانی‌فر در حاشیه بازدید از پروژه‌های ورزشی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قم میزبان خوبی برای مسابقات بین المللی کشتی جام یادگار امام بود و این ظرفیت وجود دارد که رویدادهای ورزشی بین المللی بیشتری در قم به انجام برسد.

وی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح بالا و در کلاس بین المللی به توسعه زیرساخت‌ها برای میزبانی از کشورها و تیم‌های خارجی نیاز دارد و این زیر ساخت‌ها باید در قم توسعه یابد و وزارت ورزش در این زمینه تلاش خود را برای بهبود ساختارها به کار خواهد بست.

وزیر ورزش و جوانان گفت: یکی از دغدغه‌های موجود در مورد ورزش قم، احداث سالنی بزرگ و دارای استاندارد برگزاری مسابقاتی در گستره بالا است که برای این منظور کار احداث سالن ۴۵۰۰ نفری امام رضا(ع) از سال‌ها پیش آغاز شده اما به صورت نیمه تمام باقی مانده است.

تکمیل سالن امام رضا(ع) در قم به ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه نیاز دارد

سلطانی‌فر بیان داشت: زمانی که دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرد بیش از ۴ هزار پروژه نیمه تمام و کلنگ خورده در نقاط مختلف کشور در حوزه ورزش روی دست دولت بود و این موضوع با توجه به محدودیت منابع مالی شرایط دشواری پیش روی ورزش کشور قرار داده بود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر برای تکمیل سالن ۴۵۰۰ نفری امام رضا(ع) در قم نیاز به ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه تخمین زده می‌شود که ایده ما این است که بخشی از این اعتبار از طریق استان قم تأمین شود و بخش دیگر را وزارت ورزش و جوانان از منابع ملی جذب کند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: پروژه سالن امام رضا(ع) در قم به دلیل اینکه حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در جمع پروژه‌های دارای اولویت بالای ما قرار ندارد و وزارت ورزش به دنبال تکمیل پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد است اما در صورتی که قم در این زمینه اعتبار تخصیص دهد ما نیز به کار سرعت می‌دهیم.