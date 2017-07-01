پوتین تحریم های اقتصادی علیه غرب را ۱۸ ماه دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وب سایت آژانس اطلاعات حقوقی روسیه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، فرمان تمدید اعمال تحریم های مقابله به مثل علیه برخی از کشورهای غربی را تا سی و یکم دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی امضاء کرد.

بیست و هشتم ماه گذشته میلادی، اتحادیه اروپا تحریم های غرب علیه روسیه را بار دیگر تمدید کرد که شامل محدویت های اقتصادی در برخی از حوزه های خاص با روسیه تا سی و یکم ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی است.

این تحریم های اقتصادی در بخش های مالی، انرژی، دفاعی و یکسری کالاهای خاص می شود که البته پیش از این در جولای سال ۲۰۱۴ میلادی برای اولین بار اعمال شده بودند.

همچنین روسیه در آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی در پاسخ به تحریم های غرب، ممنوعیت واردات کالاهای کشاورزی از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و شمار دیگری از کشورهای غربی به داخل خاک روسیه را به مدت یکسال وضع کرده بود و در اواخر ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی این ممنوعیت را تا پنجم آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی تمدید کرد و به دنبال تمدید مجدد تحریم های غرب علیه روسیه در اواخر ماه گذشته میلادی، ممنوعیت واردات گوشت، ماهی، لبنیات، میوه و سبزیجات تا سی و یکم دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی بار دیگر به خاک روسیه تمدید شد.

«ولادیمیر پوتین» در این باره گفت: تحریم های غرب مانند یک شمشیر دولبه است که کشورهای غربی بیشتر از روسیه ضرر می کنند.

بر پایه این گزارش، «دیمیتری مدودف»، نخست وزیر روسیه گفت: روسیه در مقابل تمدید تحریم های غرب با طولانی کردن اقدامات تلافی جویانه خود مبارزه می کند و این دست از اقدامات اتحادیه اروپا مخرب و روسیه به آنها جواب کافی و به موقع می دهد.