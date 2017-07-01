به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باغ‌شیرین در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به طرح اجرا شده در این استان، اظهاردات: در این طرح، چهار اقدام از جمله شناسایی مکان‌های توزیع، آموزش و اختصاص بسته‌های تشویقی و انهدام مواد مخدر انجام شود.

وی افزود: ۲۱ محله در استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفتند که بر اساس نتایج این طرح، ۷ درصد رشد کشف مواد مخدر در این استان است و این در حالی است که در کل کشور این عدد ۱/۵ بوده است.

سرپرست اداره امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: یک سوم محلات آلوده در این طرح را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند. در مرحله شناسایی ۳۴ سر باند شناسایی شد. علاوه بر این در مرحله آموزش به ۱۶۰۰ نفر آموزش‌های لازم ارائه شد.

وی افزود: ۲۲۰ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان کشف شد که این رقم ۳۲ درصد کل کشفیات کشور را شامل می‌شود. این عدد نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.

باغ شیرین در خصوص انواع کشفیات موادمخدر گفت: بیشتر این مواد حشیش و تریاک بود و مواد مخدر صنعتی کمتر بود.