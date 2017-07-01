مردم اردبیل یک میلیارد تومان برای اصلاح شبکه آبی پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاک نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: طول شبکه آب‌رسانی استان دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر است که با اعتبارات محدود اختصاص یافته نمی‌توان اصلاح شبکه را در کوتاه‌مدت انجام داد.

وی افزود: این در حالی است که قدمت شبکه به ۴۰ سال و در خود شهر اردبیل به بیش از ۵۵ سال می رسد و نیازمند اصلاح شبکه هستیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان متذکر شد: با تصویب قانون ایجاد تسهیلات اصلاح شبکه آب شوراهای شهر می‌توانند از مردم هزینه اصلاح و بازسازی دریافت کنند.

به گفته خاک نژاد در ۱۹ شهر استان مساعدت مردم در این راستا جلب شده و مردم برای اصلاح شبکه خودیاری می‌کنند.

وی با تقدیر از عملکرد مردم اردبیل اضافه کرد: با همکاری مردم از سال گذشته اصلاح شبکه به شکل مطلوب انجام می‌شود.