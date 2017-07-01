ظرفیت سیلوهای قزوین به ۴۱۰ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، علی اکبر متقی فرد در این باره اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی گندم استان ۳۰۰ هزار تن است، که با بهره برداری از سیلو های جدید این میزان ظرفیت به ۴۱۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

متقی فرد تصریح کرد: در راستای افزایش ظرفیت سیلوهای ذخیره سازی گندم و غلات در سال جاری؛ مجوز تاسیس ۴ واحد سیلو ی ذخیره غلات به ظرفیت ۱۱۰ هزار تن در شهرستان های آبیک و البرز و تاکستان صادر شده است.

وی؛ میزان سرمایه گذاری ثابت طرح احداث سیلو در این ۴ واحد را ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت : فاز اول سیلوی شرکت شمس آذر به ظرفیت ۱۵ هزار تن در اول تیر ماه سالجاری به بهره برداری رسیده است.

متقی فرد اضافه کرد : فاز دوم این شرکت به ظرفیت ۱۵ هزار تن نیز تا پایان تیرماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به مراحل ساخت و احداث سیلوی ذخیره سازی گندم شرکت زرین دانه مسعود در روستای کوچار شهرستان البرز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : فاز اول سیلوی این واحد به ظرفیت ۱۰ هزارتن به بهره برداری رسیده و فاز دوم نیز به ظرفیت ۲۰ هزار تن تا پایان مرداد ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

متقی فرد خاطر نشان کرد : همچنین پروژه احداث دو واحد سیلوی ذخیر ه سازی متعلق به شرکت کیمیا خوشه حصار به ظرفیت ۳۰ هزار تن در شهرستان آبیک و شرکت آرد فرد تاکستان به ظرفیت ۲۰ هزار تن در شهرستان تاکستان نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد.

به گفته وی با بهره برداری از این ۴ سیلو ظرفیت ذخیره سازی استاندارد و بهداشتی گندم و غلات استان به ۴۱۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

متقی فرد افزود: با بهره برداری از این واحد ها ضمن اطمینان خاطر از ذخیره سازی گندم تولیدی استان، زمینه اشتغال ۴۰ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.