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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

طی هفته گذشته؛

۴۵ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/ ۸۶ نفر مجروج شدند

۴۵ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/ ۸۶ نفر مجروج شدند

بیرجند- جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۴۵ فقره تصادف طی هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: این حوادث سه کشته و ۸۶ مجروح به دنبال داشته است.

سرهنگ حسین نیک مرد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته گذشته ۴۵ فقره تصادف در راه های اصلی و جاده های خراسان جنوبی رخ داده است.

وی ادامه داد: این حوادث شامل سه فقره تصادف فوتی، ۴۰ فقره تصادف جرحی و دو فقره تصادف خسارتی بوده است.

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین این حوادث سه کشته و ۸۶ مجروح به دنبال داشته است.

سرهنگ نیک مرد اظهار کرد: ۴۲ درصد از این تصادفات در راه های اصلی، ۳۶ درصد در جاده های روستایی و ۲۲ درصد در جاده های فرعی رخ داده است.

وی با بیان اینکه ۳۱ درصد تصادفات به شکل واژگونی بوده است، گفت: ۶۰ درصد خودروهای مقصر نیز سواری ها بوده اند.

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: علت بروز ۴۰ درصداز تصادفات عدم توجه به جلو و ۲۰ درصد نیز تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

سرهنگ نیک مرد اظهار کرد: همچنین ۲۹ درصد از تصادفات در بازه زمانی ساعت ۲۰ الی ۲۴ شب و ۲۴ درصد تصادفات نیز در بازه زمانی ۱۲ ظهر تا چهار عصر رخ داده است.

کد مطلب 4017958

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