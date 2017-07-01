۴۵ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی/ ۸۶ نفر مجروج شدند

بیرجند- جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۴۵ فقره تصادف طی هفته گذشته در استان خبر داد و گفت: این حوادث سه کشته و ۸۶ مجروح به دنبال داشته است.