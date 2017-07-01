ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حضور تمامی مدعیان در رقابتهای انتخابی اظهار داشت: پیکارهای انتخابی برای گزینش ملی پوشان اعزامی به رقابتهای جهانی طبق برنامه و با حضور مدعیان واجد شرایط برگزار می شود و هیچ توجیهی مبنی بر غیبت در این مسابقات پذیرفتنی نیست.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در واکنش به عدم حضور سید احمد محمدی نیز گفت: او اعلام کرده به دلیل مصدومیت و جراحی، همچنان آمادگی لازم را برای حضور در انتخابی ندارد. شورای فنی هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ و اعلام نکرده و مطمئنا ما هر تصمیمی برای محمدی یا هر فرد دیگری را با بررسی دقیق مشاهدات و معاینات جامع پزشکی، توسط کمیسیون پزشکی فدراسیون اتخاذ خواهیم کرد.

وی در پایان ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که قبل از مسابقات هر کشتی‌گیری با در دست داشتن گواهی پزشکی به شورای فنی مراجعه کند و قصد توجیه غیبت در انتخابی را داشته باشد. مطمئنا تنها مدرک قابل قبول، همان مستندات پزشکی تایید شده از سوی کمیسیون پزشکی توسط پزشکان معتمد ماست. ضمن اینکه بررسی این مدارک هم در صورت لزوم، تنها برای موارد خاص صورت خواهد گرفت.

این در حالیست که به تازگی سید احمد محمدی یکی از مدعیان عنوان دار وزن ۶۵ کیلوگرم اعلام کرده شرایط مطلوب برای حضور در رقابتهای انتخابی را ندارد. همچنین از گوشه و کنار نیز خبر می رسد حسن رحیمی هم به دلیل مصدومیت زانو همچنان در وضعیت مبهمی برای حضور در انتخابی قرار دارد.

مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.