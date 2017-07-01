متهم به قتل در قم دستگیر شد/ برخورد قاطع با اخلالگران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگیری جمعه شب در میدان شهید مطهری قم که منجر به فوت یکی از طرفین درگیری شد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب قم از همان ابتدای حادثه به همراه عوامل انتظامی از جمله پلیس آگاهی و کلانتری و جانشین فرماندهی انتظامی قم با تمام توان و نیرو وارد عمل شد و تا ساعت ۵ صبح هر ۳ متهم حادثه را دستگیر شدند.

مهدی کاهه، دادستان قم در رابطه با این حادثه گفت: قاتل سوار بر موتوری سه ترک در نزدیکی میدان مطهری با ۳ موتور دو ترک دیگر وارد درگیری لفظی شده و این ماجرا تا میدان ادامه و در انتها محمد حسین (قاتل) بلافاصله پس از شروع درگیری فیزیکی با چاقو به قلب مقتول ابوالفضل «ف.پ» ضربه‌ای وارد می‌کند که متأسفانه در همان لحظه منجر به فوت وی شده و متهمین بلافاصله از محل گریخته و متواری می‌شوند که خوشبختانه با تلاش فراوان همه عوامل قضایی و انتظامی و با استفاده از شگردهای تخصصی و نوین ردگیری، هر سه متهم فراری دستگیر و تحویل مرجع قضایی گشت.

دادستان قم تأکید کرد: با برهم زنندگان نظم و امنیت شهر با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد.