به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل صبح شنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی این اداره کل اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تأکید روی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی بیشتر خودش را مشخص کرد و به همین دلیل یکی از اولویتهای نظام جمهوری اسلامی ایران، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است تا حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود.
وی در ادامه به خلأهایی که در طرح عفاف و حجاب وجود دارد، اشاره کرد و گفت: همانطور که بارها مقام معظم رهبری هم تأکید فرمودند و با توجه به اینکه کار فرهنگی هم زمانبر است و هم به نوعی دیربازده، ما در بعد فعالیتهای فرهنگی و در همه زمینهها، هنوز حق مطلب را ادا نکردیم.
حجت الاسلام عادل تأکید کرد: باید یک همت عمومی و عالی را برای گسترش این فرهنگ در جامعه ایجاد کنیم از مسئولان گرفته تا مردم چرا که طرح گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مختص به یک حوزه نیست که ما مسئولیت را فقط به یک دستگاه واگذار کنیم و سایرین کاری به این موضوع نداشته باشند بلکه به همه دستگاهها و سازمانها به نوعی مرتبط میشود.
وی، یکی از عوامل عدم موفقیت در گسترش این فرهنگ را جزیرهای دیدن و جزیرهای عمل کردن در خصوص این موضوع توصیف کرد و ادامه داد: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند یک نگرش نظاممند و سیستمی و عملکرد همهجانبه و نظاممند است. بنابراین اگر بتوانیم این همت را در سطح مسئولان، مردم و متولیان فرهنگی ایجاد کنیم، میتوانیم شاهد نتایج و نمودهای خوبی در این زمینه باشیم و تا زمانی که این باور درونی در مسئولان ایجاد نشود و این موضوع به عنوان یک دغدغه اصلی در جامعه مطرح نشود، مسلماً در عملکرد با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.
حجت الاسلام عادل ادامه داد : اما آفت ما در حجاب و عفاف وجود سازمان های مختلف است که به صورت جزیرهای عمل میکنند و هیچ سازمان متولی وجود ندارد که در بحث حجاب و عفاف سازمانهای مختلف را که به صورت جزیرهای عمل میکنند، دور هم جمع کرده تا راهکارهای عملی را برای مقابله نرم با بدحجابی اتخاذ کنند.
علی عظیمی دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین نیز در ادامه هدف از تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی هماهنگی و مدیریت میدانی، حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه های مناسب فرهنگی عنوان کرد.
وی افزود: حجاب و عفاف، امنیت عمومی و حقوق شهروندی سه کمیته ستاد صیانت از حقوق شهروندی است.
عظیمی در ادامه مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند را تعریف حقوق شهروندی خواند و مصادیق حقوق شهروندی را حقوق روانی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه برقراری امنیت مهمترین وظیفه حاکمیت است ادامه داد: حقوق شهروندی برگرفته از تعالیم اسلامی است و سازمانها و نهادها باید در ارتباط با حقوق شهروندی تمام سعی و تلاش خود را به کار بگیرند.
عظیمی دستور کار جلسه را ارائه مباحث و مطالب مربوط به کمیته های حقوق شهروندی توسط دبیرخانه حقوق شهروندی و ارائه گزارش توسط اعضا در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه حقوق شهروندی دانست.
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