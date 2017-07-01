تسلط ارتش سوریه بر چند منطقه استراتژیک در «حماه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، پیشروی های ارتش سوریه در نبرد با تکفیریها در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه در جریان این پیشروی ها موفق شد بر مناطق استراتژیک موسوم به «شهد ۹» و «شهد ۱۰» در حومه شرقی حماه سیطره یابد.

خبر دیگر اینکه تروریست های تکفیری داعش با تروریست های گروه موسوم به احرار الشام در حومه غربی درعا درگیر شدند.

طبق اعلام رسانه های سوری، در جریان این درگیری ها طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ نفر از هر دو طرف به هلاکت رسیدند.

در همین حال، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان اعضای ارتش آزاد و نیروهای دموکراتیک کُرد سوری در حومه حلب خبر می دهند.